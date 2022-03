Karolina Korwin-Piotrowska przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim i wyszła ze studia. „Nadal jesteś głupim ciulem”

Do najnowszego odcinka show Kuba Wojewódzki zaprosił piosenkarkę Natalię Nykiel i dziennikarkę Karolinę Korwin-Piotrowską, która jest w trakcie promocji swojej ostatniej książki „Wszyscy wiedzieli”. Pozycja jeszcze przed premierą wywołała masę kontrowersji. Autorka znana z ostrego oceniania celebrytów i gwiazd, tym razem postanowiła stanąć po stronie ofiar i opisać nadużycia w szkołach artystycznych. To pokłosie dyskusji jaką wywołał wpis Anny Paligi.

Karolina Korwin-Piotrowska przerwała wywiad z Kubą wojewódzkim

Zapowiedź programu Kuba Wojewódzki, która tradycyjnie pojawia się na profilu prowadzącego, w tym tygodniu zaskoczyła fanów. Na udostępnionym nagraniu słyszymy jak zdenerwowana dziennikarka zaczyna obrażać Wojewódzkiego nie przebierając w słowach. Wygląda to na odpowiedź na niewygodne pytanie Kuby. – Przyszłam tutaj po 18 latach i widzę, że zrobiłam bardzo duży błąd, za który mogę siebie tylko przeprosić. Nic się nie zmieniłeś – powiedziała. Następnie Karolina Korwin-Piotrowska nazwała prowadzącego ciulem. – Nadal jesteś jest głupim ciulem i debilem 60-letnim i nawet twoje ojcostwo tego nie zmieni – dodała autorka książki, a później rzuciła egzemplarzem o stół i wyszła. Zdezorientowany Wojewódzki nie ukrywa a zaskoczenia. – Ale... Ale... Zawsze mówisz, że nie boisz się pytań – słyszymy. Na tym kończy się krótkie nagranie. Karolina Korwin-Piotrowska także udostępniła je na swoim profilu, a oboje podpisali je tak samo: „Program we wtorek będzie trochę krótszy” oraz oznaczyli wzajemnie swoje instagramowe konta. Internauci już teraz podejrzewają, że to zamierzona prowokacja.

