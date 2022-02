Sofía Jirau – pierwsza modelka Victoria’s Secret z zespołem Downa. Jak jej się to udało?

24-letnia Jirau będzie jedną z 17 kobiet, które wystąpią w nowej kampanii bielizny Love Cloud Collection. „Pewnego dnia marzyłam o tym, potem na to pracowałam, a dzisiaj to marzenie się spełniło. W końcu mogę ujawnić mój wielki sekret... jestem pierwszą modelką Victoria's Secret z zespołem Downa” – napisała na Instagramie. „Dziękuje tej firmie za to, że zobaczyła we mnie modelkę i uczyniła mnie częścią inkluzywnej kampanii Love Cloud Collection. To dopiero początek. Nie ma żadnych ograniczeń!” – dodała.

„Love Cloud Collection to bardzo ważny moment w ewolucji marki, od obsady niesamowitych kobiet, które ożywiają kolekcje po niesamowitego ducha integracji na planie. Ta kampania jest częścią nowego standardu, który tworzymy” – przekazał w oświadczeniu Raul Martinez, główny dyrektor kreatywny Victoria's Secret.

Sofia Jirau od zawsze chciała się wyróżniać mimo tego, że ma zespół Downa. To właśnie chęć spełnienia marzeń i nieustannej radości oraz optymizmu, skłoniła ją do debiutu jako modelki w 2019 roku. Już rok później wystąpiła na New York Fashion Week podczas pokazy mody projektantki kostiumów kąpielowych Marisy Santiago.

