Filmy gangsterskie, które zarobiły krocie – TOP 10. Tu je obejrzycie

Porachunki, wielkie pieniądze, bezwzględni bossowie i bohaterowie, którym daleko do ideałów. Widzowie od lat kochają kino gangsterskie. Jest jednak pewien haczyk: wiele produkcji tego gatunku otrzymuje kategorię wiekową R, oznaczającą, że osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać je wyłącznie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna. Takie ograniczenie może zawężać grono potencjalnych widzów. Mimo to jednak nie brakuje filmów gangsterskich, które osiągnęły imponujące wyniki finansowe.

Które z nich zarobiły najwięcej? Oto zestawienie 10 najbardziej dochodowych produkcji gangsterskich – od kultowych opowieści o mafijnych rodzinach po kasowe hity, które udowodniły, że przestępczy półświatek wciąż świetnie radzi sobie na dużym ekranie. Podpowiadamy też, na jakiej platformie znajdziecie je do obejrzenia w Polsce.

10 najbardziej dochodowych filmów gangsterskich w historii kina

„Kasyno” – 116,1 mln



Las Vegas, rok 1973. Hazardzista i bukmacher, Sam "Ace" Rothstein, na polecenie mafii zostaje szefem jednego z największych kasyn w mieście.



„Ojciec Chrzestny III” – 136,8 mln (SkyShowtime)



Rok 1979. Starzejący się Michael Corleone chce zalegalizować swoje interesy i wyprowadzić rodzinę z mafijnego świata.



„Czas krwawego księżyca” – 157 mln (Apple TV+)



Gdy na terenie zamieszkiwanym przez Osagów odkryta zostaje ropa naftowa, członkowie plemienia zaczynają ginąć lub umierać z nieznanych przyczyn. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.



„Droga do zatracenia” – 181 mln (Disney+)



Michael Sullivan jest człowiekiem od czarnej roboty w czasach panowania Ala Capone. Kiedy jego syn staje się świadkiem morderstwa, całej rodzinie grozi niebezpieczeństwo.



„Gangi Nowego Jorku” – 193,7 mln (Netflix, Canal+)



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.



„Pulp Fiction” – 213,9 mln



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.



„Wrogowie publiczni” – 214,1 mln (Prime Video)



Historia najsłynniejszych amerykańskich gangsterów lat 30. – Johna Dillingera, Baby'ego Face'a Nelsona i Pretty Boya Floyda.



„Ojciec chrzestny” – 250,3 mln (SkyShowtime)



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.



„American Gangster” – 267,9 mln (Netflix)



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.



„Infiltracja” – 291,4 mln



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę. Zobacz pełny opis Czytaj też:

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