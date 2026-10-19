8 filmowych sztosów Christophera Nolana teraz w sieci. Numer 1. to mistrzostwo świata

Dobrych filmów w sieci nie brakuje, jednak czasami trudno je znaleźć. Jednym z największych kinowych wizjonerów naszych czasów jest Christopher Nolan, którego produkcje regularnie przyciągają przed ekrany największe widownie. Osiem najlepszych filmów tego genialnego reżysera jest teraz online, a my podpowiadamy, gdzie je obejrzycie. Jeżeli szukacie dobrych opcji na wieczorny seans – tych tytułów nie chcecie przegapić.

8 najlepszych filmów Christophera Nolana w sieci. Numer 1. to coś, czego już nikt nie powtórzy

„Bezsenność”



Cierpiący na bezsenność agent Will Dormer (Al Pacino) przybywa wraz ze swoim partnerem do małego miasteczka na Alasce, aby rozwikłać zagadkę śmierci młodej dziewczyny. Wszystkie poszlaki prowadzą do pisarza Waltera Fincha (Robin Williams). Podczas pościgu za Finchem, w gęstej mgle dochodzi do tragedii – Dormer zabija swojego partnera, świadkiem tego zdarzenia jest Finch, który wciąga agenta w zawikłaną sieć intryg.

(Canal+)



„Dunkierka”



Wojska alianckie zostają przyparte do morza pod Dunkierką. Bitwa staje się sprawdzianem dla młodych żołnierzy, pilota RAF-u oraz załogi cywilnej łodzi płynącej przez Kanał La Manche.

(HBO Max, Prime Video)



„Prestiż”



Hugh Jackman i Christian Bale wcielają się w dwóch iluzjonistów, których rywalizacja wznosi ich na wyżyny sławy - niosąc jednak za sobą okropne konsekwencje. Dwaj początkujący iluzjoniści, Rupert Angier i Alfred Borden, w wyniku nagłej tragedii z przyjaciół stają się wrogami. Teraz, gdy obaj rywalizują ze sobą na londyńskiej scenie, decydują się na kolejne poświęcenia w nieustannym cyklu zemsty, co prowadzi zarówno do sławy, jak i tragedii.

(Netflix)



„Tenet”



Agent CIA (John David Washington) zwany Protagonistą, pewnego dnia zostaje zwerbowany do tajemniczej organizacji Tenet. Jego głównym zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem. Nietypowa podróż bohatera przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa ma pozwolić uratować ludzkość przed zbliżającą się kolejną wojną. Czy Protagonista opanuje sztukę inwersji czasu na czas i zapobiegnie najgorszemu scenariuszowi?

(HBO Max)



„Oppenheimer”



Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej „Manhattan”. Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

(Player, CanalVOD, Prime Video)



„Incepcja”



Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni doskonałej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotować ich na spotkanie z niezwykłym przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć każdy ich ruch. Wróg, którego tylko Cobb mógł się spodziewać.

(HBO Max)



„Memento”



Mieszkający w San Francisco detektyw ubezpieczeniowy, Leonard Shelby (Guy Pearce), w wyniku wypadku traci tzw. pamięć krótkotrwałą. Wie, kim jest i pamięta wszystko sprzed wypadku, ale błyskawicznie zapomina o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Nie wie gdzie był, co robił i planował. Przy dłuższej rozmowie zapomina od czego się zaczęła. Powracające wspomnienia śmierci żony powodują, że nie daje za wygraną. Notatki, zdjęcia i tatuaże zastępują mu pamięć. Jedyną motywacją do życia jest obsesyjne pragnienie zemsty na mordercy ukochanej kobiety.

(TVP VOD, Player)



„Interstellar”



Ziemia w niedalekiej przyszłości. Planeta jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.

(Prime Video, HBO Max) Czytaj też:

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