Kryminalny film, o którym mówili nawet uczestnicy „Love is Blind”. W Polsce jest na Netflix i HBO Max

Ten film regularnie wspominany jest w rozmowach o ulubionych kryminałach wszech czasów. Fani „Miłość jest ślepa” na Netflix mogli być nawet ostatnio świadkami rozmów o nim w najnowszej, amerykańskiej części eksperymentu społecznego. Tymczasem ta perełka jest obecnie dostępna w Polsce zarówno na Netflix jak i na HBO Max. Jeżeli więc jeszcze nie mieliście okazji jej zobaczyć, to może być na to idealny moment.

„Miasto złodziei” to kryminał w reżyserii Bena Afflecka, którego nowiutkie „Zwierzęta” ostatnio robią prawdziwy szał na Netflix. „The Town” miał premierę w 2010 roku i jest adaptacją powieści Chucka Hogana. Fabuła filmu skupia się na bostońskim rabusiu, który zaczyna darzyć uczuciem kobietę będącą ofiarą jednego z jego wcześniejszych napadów, jednocześnie ukrywając przed nią swoją prawdziwą tożsamość. W tym samym czasie wraz ze swoim gangiem planuje ostatni wielki skok – napad na stadion Fenway Park.

Film zarobił na całym świecie 154 miliony dolarów. Zdobył szereg wyróżnień, w tym nagrodę National Board of Review dla najlepszej obsady, a także nominacje dla najlepszego aktora drugoplanowego do Oscara, Złotego Globu, nagrody Gildii Aktorów Ekranowych (dla Rennera) oraz nagrody BAFTA (dla Pete’a Postlethwaite’a – nominacja pośmiertna). Ponadto organizacja National Board of Review uznała „Miasto złodziei” za jeden z dziesięciu najlepszych filmów 2010 roku.

Kryminalny hit wspomniany w „Love is Blind”. W Polsce ten film jest na Netflix i HBO Max

Doug MacRay (Ben Affleck) jest niereformowalnym kryminalistą i przywódcą szajki bezwzględnych złodziei okradających banki, których nikt nigdy nie złapał jeszcze na gorącym uczynku. Nie zdarza mu się również wchodzić w zażyłe relacje z ludźmi, co sprawia, że nie obawia się utraty bliskich mu osób. Sytuacja zmienia się, kiedy podczas jednego z napadów zakładniczką zostaje dyrektor banku, Claire Keesey (Rebecca Hall), którą przestępcy puszczają wolno. Kobieta żyje w ciągłym strachu, wiedząc, że złodzieje znają jej adres i nazwisko. Oczarowana jednak skromnym mężczyzną o imieniu Doug szybko zapomina o swoim strachu, nie wiedząc jednocześnie, że to ten sam człowiek, który zaledwie kilka dni temu przetrzymywał ją jako zakładniczkę. Zauroczenie od pierwszego spotkania stopniowo zmienia się w pełen namiętności romans, który może mieć dla pary niebezpieczne, a nawet śmiertelne, konsekwencje.

W filmie oprócz Bena Afflecka i Rebeki Hall zagrali między innymi też Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm, Titus Welliver czy wspomniany Pete Postlethwaite.

„Kolejna udana produkcja Afflecka.Film jest dobry i realistycznie skonstruowany, po obejrzeniu go można poczuć się niemal winnym”; „Czuć inspirację »Gorączką« Manna. Film klimatyczny i realistyczny do bólu. Genialne aktorstwo, świetne sceny akcji i muzyka wpadająca w ucho”; „Jeden z najlepszych filmów o napadzie”; „Chyba lepszy film Aflecka, niż Oscarowy »Argo« – no cóż w innym roku mógł bardziej powalczyć o Oscary”; „Najprawdopodobniej najlepszy film Bena Afflecka” – piszą o nim polscy widzowie.

Jeżeli poczuliście się zachęceni do seansu – film obejrzycie teraz na Netflix i HBO Max.

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