Najbardziej kasowy film Clinta Eastwooda jest na Netflix. „Oglądam już chyba 20 raz”

„Snajper” to amerykański film biograficzny z 2014 roku, którego reżyserem i współproducentem jest Clint Eastwood. Film powstał na podstawie wspomnień Chrisa Kyle’a i przedstawia życie mężczyzny, który stał się najskuteczniejszym strzelcem wyborowym w historii amerykańskiej armii – podczas czterech tur służby w Iraku zaliczył 255 trafień, z czego 160 zostało oficjalnie potwierdzonych przez Departament Obrony.

Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem – chwalono zwłaszcza kreację aktorską Coopera oraz reżyserię Eastwooda. Film wywołał jednak również kontrowersje dotyczące sposobu przedstawienia wojny w Iraku oraz samej postaci Chrisa Kyle’a. Obraz ostatecznie zarobił na całym świecie ponad 547 milionów dolarów, stając się 13. najbardziej dochodowym filmem 2014 roku oraz najbardziej kasowym dziełem w dorobku Clinta Eastwooda.

Podczas 87. ceremonii wręczenia Oscarów „Snajper” otrzymał sześć nominacji, w tym w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepszy aktor pierwszoplanowy (dla Bradleya Coopera). Ostatecznie film zdobył jedną statuetkę – za najlepszy montaż dźwięku.

Najbardziej dochodowy film Clinta Eastwooda jest na Netflix. To historia na faktach

Żołnierz Navy SEAL Chris Kyle zostaje wysłany do Iraku w jednym celu – ma chronić innych uczestników misji. Dzięki niezwykle celnym strzałom na polu walki ratuje życie wielu żołnierzom, a w miarę jak wiadomość o jego odwadze się roznosi, zyskuje pseudonim „Legenda”. Jego sława dociera również poza linię wroga. Pozbycie się Kyle'a zaczyna być najważniejszym celem rebeliantów, którzy wyznaczają nagrodę za jego głowę. Innego rodzaju bitwę toczy na własnym, rodzinnym froncie: choć przebywa na drugim końcu świata, stara się być dobrym mężem i ojcem.

Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłąki z rodziną Kyle służy w Iraku cztery kolejne zmiany, stając się uosobieniem hasła żołnierzy Navy SEAL: „Nie zostawiamy nikogo”. Po powrocie do dzieci i żony, Tayi Renae Kyle (Sienna Miller), przekonuje się jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie.

Na Filmwebie „Snajpera” oceniło prawie 260 tysięcy osób i jego nota to 7,6/10. Widzowie piszą: „Szczerze nie spodziewałem się tak dobrego filmu. Najlepsza rola Coopera do tej pory. Świetne napięcie, takie filmy wojenne lubię. Brawo Clint. 8,5”; „Mój kolejny faworyt po Oscara przed obejrzeniem filmu polecam przeczytać biografię Chrisa Kyla”; „Dla wielu film propagandowy, dla mnie dramat o człowieku, który w coś wierzył. Przejmująca historia żołnierza i głowy rodziny zarazem. Dzieło Eastwooda”; „Jeden z najlepszych filmów wojennych ostatnich lat. Świetna, poruszająca historia, która nie nudzi ani na chwilę. Absolutne arcydzieło!”; „Ogromny szacunek dla Clinta Eastwooda za nakręcenie tak niesamowitego filmu”; „Oglądam już chyba 20 raz i emocje są cały czas takie same”.

Jeżeli macie ochotę na ten seans, film „Snajper” jest teraz łatwo dostępny na Netflix. Znajdziecie go także w bibliotekach serwisów Apple TV, Prime Video i Player.

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