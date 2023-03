Nowa odsłona „Johna Wicka” w kinach. Gdzie oglądać poprzednie części?

W kolejnej, czwartej części „Johna Wicka” bohater zostaje wystawiony na kolejną próbę. Przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Tuż przed wielkim finałem, bohater trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik tej rozgrywki. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie

Poprzednie odsłony przygód najlepszego płatnego zabójcy USA dostępne są w serwisie PREMIERY CANAL+.

„John Wick” – o czym jest seria?

Pierwsza część kultowej serii opowiada o płatnym zabójcy, który po śmierci ukochanej żony chce w spokoju przeżyć żałobę i zacząć nowe, spokojne życie u boku suczki Daisy, którą dostał w ostatnim prezencie od umierającej ukochanej. Kiedy pewnego dnia zaczepiony na stacji benzynowej przez kilku mężczyzn odmawia im sprzedaży zabytkowego Mustanga, ci sami ludzie wieczorem włamują się do jego domu. Napastnicy pozbawiają go przytomności, kradną samochód i zabijają psa – najlepszego przyjaciela i ostatnią pamiątkę po żonie. Po przeprowadzonym śledztwie okazuje się, że sprawcą zbrodni jest Iosef, syn szefa działającej w Nowym Jorku rosyjskiej mafii. John Wick postanawia wrócić do branży i dokonać spektakularnej zemsty. Już wkrótce miasto stanie w płomieniach.

Natomiast w drugiej serii emerytowany główny bohater powraca do gry, żeby pomóc swojemu wspólnikowi. Wbrew własnym przekonaniom udaje się do Włoch, by u boku swojego przyjaciela stoczyć walkę, w której krew poleje się niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać o litość.

W trzeciej części produkcji John Wick, znowu wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, staje się celem najlepszych i najbardziej bezlitosnych fachowców w branży. Za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, w którym bohater mógłby się ukryć.

