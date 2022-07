Wakacyjne nowości na Disney+! Tego nie możesz przegapić!

Disney+ wszedł do Polski z przytupem i z miejsca stał się jedną z najchętniej wybieranych przez Polaków platform streamingowych. W ofercie znajdują się produkcje Marvela, Disneya, Pixara, National Geographic, 20th Century Studios, FX czy Searchlight. W jednym miejscu oglądać można seriale, filmy i programy, które do tej pory nie były dostępne w naszym kraju.

Wakacyjna oferta Disney+ obejmuje mnóstwo nowych historii, które wciągną każdego fana dobrego kina. Mamy dla was rozpiskę świeżych tytułów platformy, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Więcej znajdziecie NA STRONIE INTERNETOWEJ SERWISU DISNEY+.

Co nowego obejrzymy na Disney+ w wakacje?

„Księżniczka” – film oryginalny

Piekna, uparta młoda arystokratka odmawia poślubienia okrutnego socjopaty, z którym jest zaręczona, co skutkuje porwaniem i zamknięciem w odległej wieży zamku jej ojca. Czując na karku oddech swojego mściwego konkurenta, który chce przejąć tron ojca, księżniczka musi chronić swoją rodzinę i ocalić królestwo, bez względu na koszty.

„Czy ktoś widział tego człowieka?” – dokumentalny serial oryginalny

John Ruffo, sprzedawca komputerów z Brooklynu, o wyglądzie i charyzmie George'a Costanzy, przyznał się w 1998 roku do winy w sprawie o wyrafinowane oszustwo i miał się zgłosić na 17 lat odsiadki w więzieniu federalnym. On jednak, tuż po włączeniu elektronicznej bransolety monitorującej, zrobił ostatni postój przy bankomacie, pojechał wypożyczonym autem na lotnisko JFK i ślad po nim zaginął. W sprawie pełnej szalonych zwrotów akcji, słyszymy o porzuconej przez niego żonie i córce, dowiadujemy się o jego tajnej pracy, polegającej na wspieraniu FBI przy rekrutacji rosyjskich szpiegów i śledzimy pogłoski o ukrytych powiązaniach z mafią.

„Santa Evita” – serial oryginalny, premiera 26 lipca

Serial z udziałem uznanej międzynarodowej obsady pod przewodnictwem Natalii Oreiro, wyprodukowany przez Salmę Hayek Pinault. Produkcja oparta jest na bestsellerze o tym samym tytule, autorstwa argentyńskiego pisarza Tomasa Eloy Martineza i śledzi intrygującą hustorię zabalsamowanego ciała Evy Peron, które po jej śmierci w 1952 roku, przez trzy lata pozostawało niepochowane w oczekiwaniu na budowę nigdy nieukończonego mauzoleum. Gdy w 1955 roku zamach stanu w Argentynie obalił prezydenta Juana Domingo Perona, ciało Evity było przez kolejnych 19 lat ukrywane, aby nie stało się symbolem reżimu.

„Nie w porządku – film oryginalny, premiera 29 lipca

Film śledzi losy Dani Sanders, aspirującej pisarki bez celu w życiu, bez przyjaciół, bez romantycznych perspektyw i – co najgorsze – bez żadnych internetowych obserwujących. Danni decyduje się pokazać na Instagramie wycieczkę do Paryża w nadziei, że zwiększy tym swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Kiedy w mieście świateł dochodzi do przerażającego incydentu, Danni nieświadomie zostaje uwikłana w kłamstwo większe, niż mogłaby się kiedykolwiek spodziewać. Wraca jako bohaterka, której udaje się nawiązać przyjaźń z Rowan, ocaloną ze szkolnej strzelaniny działaczką społeczną i zdobyć mężczyznę swoich marzeń Colina. Jako influencerka i działaczka Danni wreszcie ma życie i publiczność o jakich zawsze marzyła. Ale to tylko kwestia czasu, zanim fasada pęknie, a ona boleśnie przekona się, że internet uwielbia poniżać.

Jakie seriale, filmy i programy dostępne są na Disney+?

Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy warto zainwestować w wykupienie subskrypcji Disney+, przypomnijmy – oprócz nowości, które pojawiają się na platformie częściej niż co tydzień, w sumie znajdziecie tam już ponad 800 filmów i 100 seriali. W bibliotece jest także 150 oryginalnych produkcji serwisu Disney+. Subskrybenci mają dostęp do takich seriali jak: „The Book of Boba Fett” i „Mandalorian”, wykreowanych przez producenta i scenarzystę Jona Favreau. Ponadto zobaczyć mogą „Moon Knight”, serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem w roli Stevena Granta, spokojnego i ułożonego pracownika małego sklepu, nękanego przez wspomnienia z innego życia, a także nominowany do Nagrody Akademii film „Shang-Chi i legenda dziecięciu pierścieni” z Simu Liu i Awkwafiną. Na platformie nie może też zabraknąć produkcji Disneya i Pixara. Dodatkowo subskrybenci mogą spędzić czas przy wielu tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii animacji „Luca” (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii „Encanto” (Walt Disney Animation Studio) i „Cruelli” z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon. Otrzymują także dostęp do kultowych produkcji. Idealnym przykładem są seriale „Simpsonowie” czy „Grey’s Anatomy: Chirurdzy”.

Ile kosztuje Disney+?

Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacimy w Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić, serwis przewiduje wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł. Pozwoli to zaoszczędzić 57,89 zł, co przekłada się na dwa darmowe miesiące w skali roku. KLIKJNIJ TUTAJ, ABY POZNAĆ PEŁNĄ OFERTĘ SERWISU!