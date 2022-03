Bruce Willis jest ciężko chory. Rodzina aktora wydała oświadczenie

Bruce Willis to jeden z najbardziej sławnych aktorów na świecie. Jest laureatem dwóch Złotych Globów i nagrody Emmy, którego znamy z hitów takich jak „Szklana pułapka”, „Ze śmiercią jej do twarzy”, „Pulp Fiction”, „Armageddon”, „Piąty element”, „Szósty zmysł” czy „Na wariackich papierach” – serialu, który był przełomowym w jego karierze.

Przez lata związany był z Demi Moore, z którą rozwiódł się w 2000 roku, jednak wciąż utrzymuje dobry kontakt. Wspólnie mają trzy córki: Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis i Tallulah Belle Willis. Aktor ma też dwie córki z aktorką i modelką Emmą Heming, którą poślubił w 2009 roku – Mabel Ray i Evelyn Penn.

Oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Bruce'a Willisa

Informacje o niepokojącym stanie zdrowia aktorka przekazała w mediach społecznościowych jego córka Rumer. „Kierując te słowa do niesamowitych fanów Bruce'a, jako rodzina, chcemy podzielić się tym, że nasz ukochany Bruce ma pewne problemy zdrowotne i ostatnio zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W wyniku tego i po długim namyśle, Bruce postanowił odejść od kariery, która tak wiele dla niego znaczyła” – czytamy w oświadczeniu. „Jest to naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie” – dodali, pisząc też, że są zgraną rodziną i ich bliskość pozwala na radzenie sobie z całą sytuacją. „Jak to zawsze mówi Bruce »Live it up!« i razem planujemy zrobić właśnie to” – podkreslili.

Oświadczenie podpisały wszystkie córki aktora, była żona Demi Moore i obecna Emma Heming Willis.

