Rozbudowany interaktywny tryb statystyk sportowych w Polsat Box Go

W Polsat Box Go, którego bogata oferta sportowa cieszy się dużą popularnością, piłkarskie i siatkarskie mecze można oglądać z rozbudowaną funkcjonalnie interaktywną nakładką. To dostęp na żywo do aktualnych, ciekawych informacji dotyczących transmitowanego spotkania, takich jak ustawienie zawodników na boisku, składy drużyn, gole czy asy serwisowe. Tryb statystyk można włączać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi. W najbliższych dniach będą to m.in. spotkania Asseco Resovii Rzeszów, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Aluron CMC Warty Zawiercie, która w zeszłym sezonie PlusLigi zajęła drugie miejsce.

Mecze z trybem statystyk są dostępne na żywo online – na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android, w pakiecie Polsat Box Go Sport (w cenie 40 zł/30 dni). A to wszystko bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie. Tryb statystyk zmienia swój wygląd i funkcjonalność Fani sportu mają teraz jeszcze więcej informacji o meczach transmitowanych w Polsat Box Go i mogą je oglądać na swoich zasadach. Nowa wersja nakładki ma nową szatę graficzną i dodatkowe funkcje, została przygotowana w języku polskim. Zapewnia widzom dostęp do pogłębionych informacji podczas oglądania rozgrywek ulubionej drużyny piłkarskiej lub siatkarskiej na urządzeniu mobilnym. Funkcja dostępna jest na żądanie – można ją uruchomić w dowolnym momencie trwania transmisji – i zapewnia informacje o: ustawieniu zawodników na boisku (piłka nożna) – nowość

składach drużyn

statystykach meczowych, np. golach i rzutach karnych (piłka nożna) oraz asach serwisowych i blokach (piłka siatkowa)

wynikach (klasyfikacji) poszczególnych drużyn i zawodników

najważniejszych zdarzeniach podczas meczu

każdym zawodniku oraz całym zespole. Z interaktywnej nakładki można korzystać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi, w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. W kolejnym kroku tryb statystyk zostanie wprowadzony także na www i Smart TV. Nowa wersja nakładki została zrealizowana przez firmę NativeWaves. Użytkownikom jest udostępniana bezpłatnie. Najbliższe spotkania piłki siatkowej z trybem statystyk 15 listopada, godz. 17.00, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn

16 listopada, godz. 14.45, Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

17 listopada, godz. 14.45, Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów

22 listopada, godz. 20.30, Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka Luk Lublin

23 listopada, godz. 14.45, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom Każhany Lwów

24 listopada, godz. 14.45, Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia Rzeszów

25 listopada, godz. 17.30, Trefl Gdańsk – PGE Projekt Warszawa Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), Eleven Sports (hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.