To koniec z Jarosławem Jakimowiczem w TVP? „Nikt nie mógł z nim wytrzymać”

Przypomnijmy, 14 lipca władze TVP odsunęły Jarosława Jakimowicza od programu TVP Info „W kontrze”. Aktor znany z „Młodych wilków” prowadził format od 2020 roku wraz z Magdaleną Ogórek, potem z Agnieszką Oszczyk, następnie z Anną Popek. Jakimowicz nie krył zawodu, że żadna z jego współprowadzących nie odezwała się do niego, gdy pojawiły się informacje, że znika z TVP Info.

„Podskórnie oczekiwałbym, że Ania Popek teraz napisze chociaż SMS-a, że wraca i chociaż zapyta: »Jarek, co się dzieje?«. Tak samo byłoby miło, gdyby napisała Agnieszka” – stwierdził.

W czerwcu 2023 roku Jakimowicz stracił też pracę w „Pytaniu na Śniadanie”, gdzie opowiadał kwestiach zbliżonych publicystyce. Zastanawiał się, m.in. „za co kierowcy mogą dostać mandat zimą?”, „jak nie dać się okraść na wakacjach?'” czy „jak wstąpić do wojska?”.

Jakimowicz na stałe znika z TVP?

Teraz portal Wirtualne Media podaje, że decyzja o usunięciu Jakimowicza z formatów Telewizji Polskiej, nie jest tymczasowa, a aktor „znika na stałe”. TVP ma też nie podobać się przekaz, który płynie z zamieszczanych przez dziennikarza w sieci treści. Kontrowersje wzbudza między innymi instagramowe konto Jakimowicza, które w miniony weekend po raz kolejny zostało zablokowane. Mówi on tam o swojej „walce” i „zagrożeniach” w związku ze społecznością osób LGBT.

– Dyrekcja TAI też ma dosyć jego obnoszenia się publicznie z tym, jak rzekomo walczy z „tęczową zarazą”, za co miałby wylecieć z programu „Jedziemy”. Jakimowicz tym samym stawia szefostwo TVP w pozycji sprzymierzeńców społeczności LGBT+, a to jest TVP nie na rękę. No i przede wszystkim to nieprawda – podkreślił informator.

– To nie machinacje LGBT, jak sugeruje, a jego trudny charakter zdecydował o zmianie prowadzącego. Nikt nie mógł z nim dłużej wytrzymać, mnożyły się skargi od współgospodyń, od ekipy technicznej itd. – przekazał w rozmowie z serwisem informator TAI.

