Coming out przed całą Polską w „Ugotowanych”. „Nie wiedzieli, że jesteśmy gejami”

Obecna edycja Ugotowanych' jest inna niż poprzednie, bo uczestnicy walczą o wygraną w parach. Jedną z par byli Krystian i Kamil pierwsza para nieheteronormatywna, która brała udział w rywalizacji. W rozmowie z mediami zdradzili, że był to ich coming out. Jak zareagowali ich znajomi?

Krystian i Kamil są ze sobą od 11 lat, wspólnie mieszkają w Krakowie. Obaj pracują w branży IT. Gotowanie to ich pasja, Krystian prowadzi instagramowy profil kulinarny, a Kamil organizuje degustacje win.

W rozmowie z redakcją Plejady przyznali, że była to ich przygoda życia, a dzięki udziałowi w „Ugotowanych” poznali dwie inne pary: Dianę i Dawida oraz Magdę i Bacho. – Poznaliśmy w programie fantastycznych ludzi, z którymi wciąż utrzymujemy kontakt. Możemy powiedzieć, że najtrudniejsze dla nas było ocenianie, bo zależało nam, by nikomu nie zrobić przykrości naszymi ocenami. Cieszymy się, że trafiliśmy na ludzi, z którymi nadajemy na tych samych falach. Świadczy o tym chociażby fakt, że przy stole poruszane były tematy, których telewizja nie puściłaby nawet po 22 – powiedzieli.

Krystian i Kamil zdradzili też, jak na ich orientację zareagowali znajomi sprzed lat. Jak się okazuje, reakcje były głównie pozytywne. — Zastanawialiśmy się, jak nasz udział w „Ugotowanych” zostanie odebrany, ale odzew był bardzo miły, pomijając jakieś pojedyncze głosy trolli internetowych. Sporo osób napisało do nas w mediach społecznościowych z gratulacjami, czym jesteśmy pozytywnie zaskoczeni – opowiadali.

Coming out w „Ugotowanych”

Para sama nazwała to coming outem przed całą Polską. – Po odcinku odezwali się do nas dawni znajomi, koledzy z podstawówki i szkoły średniej, z którymi nie rozmawialiśmy przez dobrych parę lat. Nie wiedzieli, że jesteśmy gejami. Dowiedzieli się o tym z programu. To był nasz coming out przed całą Polską. Jeżeli ktoś nie wiedział, teraz już wie – zdradzili.

Co ciekawe do zwycięzców wspomnianego odcinka docierają głosy, że ktoś zmienił zdanie o homoseksualnych mężczyznach, kiedy dzięki programowi mógł ich lepiej poznać. – Bezpośrednio nikt nam tego nie powiedział, ale wiemy od znajomych, że czyjaś ciocia czy wujek oglądali program i stwierdzili, że „jesteśmy super chłopakami”. Byli mile zaskoczeni, bo inaczej wyobrażali sobie parę gejów. Wiemy też, że jednej koleżance tata powiedział, że musi się z nami zakolegować – podkreślili.

W dalszej części przyznali, że opowiedzenie o swojej orientacji seksualnej przed całą Polską dodał im pewności siebie. – Mamy więcej odwagi przy nawiązywaniu nowych znajomości i w konfrontacji z szarą rzeczywistością – podsumowali.

Główną wygraną, czyli 5 tysięcy złotych, przeznaczyli na wakacyjny urlop.

