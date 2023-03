Tom Sizemore nie żyje. Miał 61 lat. „Był utalentowany, kochający, szczodry”

Tom Sizemore nie żyje. 61-letni aktor spędził ostatnie dwa tygodnie w szpitalu w Los Angeles. 19 lutego tego roku stracił przytomność w swoim domu, a gdy trafił do szpitala, lekarze zdiagnozowali u niego tętniaka mózgu. Od tego momentu był w stanie krytycznym i przebywał na oddziale intensywnej terapii. Lekarze sugerowali rodzinie, by odłączyć aktora od aparatury podtrzymującej życie.

Tom Sizemore nie żyje

Wiadomość o śmierci aktora przekazał jego menadżer, Charles Lago. „Z wielkim smutkiem i żalem muszę ogłosić, że aktor Thomas Edward Sizemore w wieku 61 lat odszedł dziś spokojnie we śnie w szpitalu St Joseph's Hospital Burbank” – napisał menadżer w oświadczeniu dla serwisu People. Wcześniej natomiast stwierdził, że ostatnich kilka lat życia aktora były dla niego „wspaniałe”.

W ostatnich chwilach u boku aktora był jego brat Paul oraz synowie bliźniacy Jayden i Jagger, którzy mają 17 lat. Menadżer Toma Sizemore'a powiedział, że jego synowie są „zdruzgotani utratą ojca”. Paul natomiast przekazał w oświadczeniu, że jest „głęboko zasmucony utratą starszego brata Toma”. – Wpłynął na moje życie bardziej niż ktokolwiek, kogo znam. Był utalentowany, kochający, szczodry i potrafił zapewnić ci niekończącą się rozrywkę dzięki swojemu dowcipowi i umiejętności opowiadania historii. Jestem zdruzgotany, że odszedł i zawsze będę za nim tęsknić – powiedział.

Za kilka tygodni ma się odbyć prywatna kremacja połączona z większą uroczystością dla rodziny.

Tom Sizemore był w stanie krytycznym

Od momentu, gdy Tom Sizemore stracił przytomność w domu i trafił do szpitala, lekarze nie ukrywali, że jego stan jest krytyczny i nie ulegał poprawie. Aktor do końca nie odzyskał przytomności. Kilka dni temu menadżer gwiazdora przekazał oświadczenie do CNN, z którego wynikało, że rodzina powinna zgodzić się na odłączenie aktora od aparatury podtrzymującej życie. „Dzisiaj lekarze poinformowali jego rodzinę, że nie ma już nadziei i zalecili zakończenie życia. Kolejne oświadczenie zostanie wydane w środę” – czytaliśmy w mediach.

Tom Sizemore – kariera

Tom Sizemore największą popularność zyskał dzięki rolom w takich filmach jak „Szeregowiec Ryan”, „Helikopter w ogniu”, „Urodzony 4 lipca”, „Urodzeni mordercy” i „Gorączka”. Najczęściej otrzymywał drugoplanowe role, ale bardzo wyraziste.

Na swoim koncie ma też kreacje w produkcjach: „Pasażer 57”, „Prawdziwy romans”, „Wyatt Earp” czy „Dziwne dni”.

