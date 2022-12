Joanna Opozda pozowała w objęciach mężczyzny. To nowy ukochany aktorki?

Joanna Opozda od miesięcy jest singielką i samodzielną mamą. Z Antonim Królikowskim rozstała się w lutym tego roku tuż przed narodzinami synka Vincenta. Jeszcze 14 lutego wrzucała romantyczną fotografię związaną z Antonim Królikowskim, a już 22 lutego rodziła synka, nie mając u boku wsparcia jego ojca. Nie jest tajemnicą, że aktor miał romans z ich wspólną sąsiadką i jest z nią do tej pory. Tymczasem Joanna Opozda próbuje na nowo ułożyć sobie życie.

Joanna Opozda pozowała w objęciach mężczyzny

Joanna Opozda może liczyć na pomoc w opiece nad dzieckiem, dzięki czemu ma również czas na relaks w gronie znajomych oraz przyjaciół. Jakiś czas temu została przyłapana na spotkaniu z raperem Malikiem Montaną, wywołując lawinę plotek na temat nowego romansu. Tym razem z kolei opublikowała zdjęcie z innym mężczyzną, którego oznaczyła na fotografii. To Andy Laughter. Para najwyraźniej bawiła się razem na jednej imprezie i w pewnym momencie postanowiła zapozować do zdjęcia. Oboje wpatrywali się w obiektyw, robiąc sobie selfie. Co może ich łączyć?

Andy Laughter jest znanym fotografem, który ma na swoim koncie wiele sesji zdjęciowych z udziałem znanych osób. Współpracował z Sandrą Kubicką, Alicją Szemplińską, a także Osi Ugonoh, uczestniczką „Top Model”. Nie wiadomo, co łączy go z Joanną Opozdą, ale można podejrzewać, że są to przyjacielskie relacje lub zapowiedź przyszłej współpracy.

Joanna Opozda już jakiś czas temu odpowiadała na pytania fanów na Instagamie. Gdy padło pytanie, czy jej serce jest zajęte, ona odpowiedziała, że tak, przez synka Vincenta.

