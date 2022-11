Marta Mazurek grała w kultowym serialu „Ranczo”. Co dziś robi?

„Ranczo” było kultowym serialem TVP. Mimo że jego emisja zakończyła się w 2016 roku po 10 latach produkcji, to fani wciąż liczą na to, że powstaną nowe odcinki. Wszystko wskazuje na to, że do tego nie dojdzie, a widzowie muszą jedynie zadowolić się odcinkami sprzed lat.

Co jakiś czas aktorzy przypominają o serialu „Ranczo”. Tak było niedawno, gdy Katarzyna Żak, wcielająca się w Solejukową spotkała dziewczynę swojego serialowego syna, Julię Wargacz. Pochwaliła się tym faktem na Instagramie!

Marta Mazurek grała w kultowym „Ranczo”. Co dziś robi?

Katarzyna Żak wrzuciła zdjęcie z Martą Mazurek na Instagram. – Dziesięć lat temu spotkałyśmy się na planie „Rancza”- Marta grała wtedy dziewczynę mojego syna, Solejuka, córkę Wargaczów. Teraz ponownie gra dziewczynę syna Piotra w Teatrze Teatroteki „Balkon Ordona”. Cudowna przygoda! – napisała wtedy Katarzyna Żak.

Co dziś słychać u Marty Mazurek? Nie porzuciła aktorstwa, wręcz przeciwnie, związała z nim swoją drogę zawodową. W „Ranczu” grała w 2011 roku, a od tego czasu na jej konto doszło sporo ról serialowych, filmowych i teatralnych. Zagrała już m.in. w „Sile wyższej”, „Ojcu Mateuszu”, „Na krawędzi 2”, „Wojennych dziewczynach”, „Warsaw by night”, „Córkach dancingu”. Obecnie gra w serialu „Bunt!”, gdzie wciela się w rolę Kasi Bieli.

Marta Mazurek nie jest aktorką, którą możemy podziwiać na ściankach, a swojego profilu na Instagramie nie zamieniła w blok reklamowy. Nie odczuwa też presji związanej z pracą. – U mnie wszystko przychodzi stopniowo i powoli, w odpowiednim momencie. Uważam, że nie muszę się z niczym śpieszyć, za niczym gonić. Trzeba się cieszyć z tego co przychodzi i robić to jak najlepiej, tym bardziej, że to się kocha – powiedziała Marta Mazurek dla Interii.

O życiu prywatnym Marty Mazurek niewiele wiadomo. Na swoim profilu na Instagramie ujawniła jedynie w 2018 roku, że została „szczęśliwą mamusią”. W galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak zmieniła się aktorka przez lata.

