Ołena Zełenska opowiedziała o małżeństwie z Wołodymyrem. Zdradziła, czy się kłócą

Ołena Zełenska jest mocno zaangażowana w sytuację swojego kraju, który w lutym 2022 roku został napadnięty przez Rosję. We wtorek pierwsza dama Ukrainy wzięła udział w Warsaw Security Forum, corocznej międzynarodowej konferencji poświęconej polityce bezpieczeństwa i obronności, której organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Będąc w Polsce, znalazła czas na inne aktywności medialne. Udzieliła szczerego wywiadu „Dzień Dobry TVN”, w którym opowiedziała o małżeństwie z prezydentem Zełenskim.

Ołena Zełenska o cieniach i blaskach małżeństwa z prezydentem Ukrainy

W czasie wywiadu Ołena Zełenska wyznała, że z Wołodymyrem Zełenskim jest bardzo szczęśliwa. – Jestem pewna, że pasujemy do siebie. I jestem pewna, że mamy szczęście. Ja mam na pewno szczęście, mając go. Mam nadzieję, że on jest szczęśliwy ze mną. Znamy się z czasów młodości – relacjonowała. W wypowiedzi pierwszej damy Ukrainy nie zabrakło typowego dla niej dystansu. Mimo że wyznała, że rzadko widuje męża, to podkreśliła, że nie tylko jej rodzina jest w tak trudnej sytuacji. – Teraz jest czas próby, nie tylko dla naszej rodziny. Prawie połowa rodzin w naszym kraju jest rozdzielona. Tak jak nasza. Widzimy się rzadko. Najgorsze jest to, że dzieci rzadko widują tatę. Ze mną są praktycznie cały czas. A z nim widują się czasami na krótko – powiedziała.

Ołena Zełenska o małżeństwie: Możemy się pokłócić, choć nie na długo

Ołena Zełenska w wywiadzie opowiedziała też o kulisach związku z prezydentem oraz o tym, czy praca w jednym obszarze może być dla małżeństwa przekleństwem. – Jestem pewna, że ta rozłąka wzmocni naszą relację. Całe życie pracujemy razem, choć niektórzy mówią, że to źle. Jednak wiele lat pracowałam pod jego kierownictwem, w studio. Dziś jest podobnie. I całą swoją działalność z nim omawiam – powiedziała. Pierwsza dama Ukrainy podczas rozmowy nie kryła emocji, a przede wszystkim smutku. Mimo to nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do Wołodymyra Zełenskiego. – Mamy szczęście, bo pasujemy do siebie. To przeznaczenie. Nie uważam nas za idealną parę, bo możemy się pokłócić, choć nie na długo – wyznała.

