Zatrzymania CBA w sprawie afery z celebrytami. Na celowniku Dorota G. i Tomasz O.

CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Z ustaleń TVP Info wynika, że śledztwo dotyczy działalności 48-letniego mężczyzny zarządzającego warszawską agencją eventową. To właśnie ta firma, w porozumieniu z zaprzyjaźnioną księgową, miała wystawiać nieprawidłowe faktury.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś dodał, że podejrzani posługiwali się powyższymi fakturami celem zaniżenia zobowiązania podatkowego powstałego przy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Śledztwo ws. celebrytów

Łącznie we wtorek 15 lutego funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób. Są to przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy nabywali nierzetelne faktury. Ich wartość przekracza kwotę 7,5 mln zł. Większość z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zarzuty usłyszało 12 osób, w tym m.in. prezenterka stacji TVN Dorota G. i jej „agent”, gitarzysta Lady Pank Jan B. i aktor Tomasz O.

Kwota ujawnionych dotychczas faktur w toku całego postępowania wynosi około 50 mln zł.

