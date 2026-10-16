Zamkną pod jednym dachem 20-latków i seniorów. Słynna gwiazda wraca z nowym hitem

Katarzyna Dowbor szykuje się do kolejnego telewizyjnego wyzwania. Dziennikarka poprowadzi nowy program „Między pokoleniami”, w którym młodzi dorośli i seniorzy spróbują znaleźć wspólny język. Telewizja Polska ujawniła już datę premiery i godzinę emisji.

„Między pokoleniami”. Kiedy premiera programu Katarzyny Dowbor?

Nowy format zadebiutuje w sobotę 7 listopada o godz. 12:15 w TVP1. Pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków. W każdym z nich widzowie zobaczą spotkanie przedstawicieli dwóch pokoleń: młodych dorosłych przed trzydziestką oraz seniorów, którzy ukończyli 70 lat.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać swoją codzienność, podzielić się doświadczeniami i sprawdzić, czy dzielące ich różnice stanowią przeszkodę w budowaniu relacji. Ważnym elementem programu będzie wspólne życie pod jednym dachem.

„Czy różnica wieku sprawi, że między uczestnikami będzie iskrzyć? W jakich obszarach znajdą nić porozumienia? Czy mogą się wzajemnie wspierać? Na antenie Telewizji Polskiej co tydzień śledzić będzie można ich wspólne życie pod jednym dachem, dzielenie swoich spraw, problemów, każdego aspektu codzienności” – zapowiada nadawca.

Katarzyna Dowbor o nowym programie. „Idea tego programu jest mi niezwykle bliska”

Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że tematyka nowego formatu jest jej bliska. Dziennikarka podkreśla, że ceni kontakty z młodszym pokoleniem i chętnie podejmuje z nim wspólne działania.

– Idea tego programu jest mi niezwykle bliska, bo mimo iż mam już swoje lata i trochę w życiu przeżyłam, to bardzo lubię i cenię sobie współpracę z młodymi ludźmi – komentuje prowadząca.

Program ma pokazać, jak osoby w różnym wieku radzą sobie z codziennymi sprawami i czy mimo odmiennych doświadczeń potrafią znaleźć przestrzeń do porozumienia. Spotkanie pokoleń będzie okazją do skonfrontowania różnych perspektyw, przyzwyczajeń i sposobów patrzenia na świat.

Katarzyna Dowbor wróciła do TVP. Pracuje także w fundacji

Katarzyna Dowbor przez trzy dekady była związana z Telewizją Polską. Pracowała w niej w latach 1983–2013, a następnie przeniosła się do Polsatu, gdzie prowadziła program „Nasz nowy dom”.

Do TVP wróciła w 2024 roku. Została wówczas jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Obecnie pełni również funkcję szefowej Fundacji TVP.

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