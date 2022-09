Transmisja z pogrzebu królowej Elżbiety w polskiej telewizji. Która stacja pokaże uroczystości?

Ponieważ Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w Szkocji w sobotę 10 września trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona królewskimi kolejami z Edynburga na stację St.Pancras w Londynie. Nabożeństwo żałobne w intencji Elżbiety II odbędzie się w katedrze Świętego Pawła. Dzwony zabrzmią też na zamku w Windsorze i w Opactwie Westminsterskim. W stolicy Wielkiej Brytanii hołd Elżbiecie II oddadzą premier Liz Truss oraz członkowie jej gabinetu.

We wtorek 13 września kondukt pogrzebowy z trumną przejdzie ulicami Londynu z Pałacu Buckingham aż do Pałacu Westminsterskiego. Tego samego dnia odprawione zostanie również specjalne nabożeństwo w Westminster Hall. Od środy 14 września do soboty 17 września poddani będą mogli pożegnać swoją ukochaną królową. Trumna z ciałem monarchini będzie wystawiona w Pałacu Westminsterskim na widok publiczny.

Pogrzeb królowej Elżbiety II

Dokładna data pogrzebu nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie odbędzie się 17 lub 18 września. Uroczystości będą miały miejsce w Opactwie Westminsterskim. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Canterbury, a po mszy świętej trumna zostanie przewieziona do Zamku Windsor. Królowa spocznie u boku swojego męża księcia Filipa w Kaplicy św. Jerzego, w tym samym grobowcu, w którym jest pochowany jej ojciec, król Jerzy VI.

Która ze stacji pokaże pogrzeb królowej Elżbiety?

Dla Brytyjczyków pogrzeb królowej będzie wyjątkowym dniem. Wówczas nie pójdą do pracy a giełda oraz większość instytucji i firm pozostanie zamknięta. Zapewne jednak cały świat będzie śledził wydarzenie z zapartym tchem i będzie ono emitowane w wielu telewizjach. W Polsce na razie zadeklarowała się Telewizja Polska.

Czytaj też:

Księżna Kate przyłapana przez fotoreporterów. Pierwsze zdjęcie po śmierci Elżbiety II