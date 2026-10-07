Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj je!

Rozpoznaj po obrazkach najbardziej kultowe wieczorynki PRL-u! Przed tobą 10 kadrów – dasz sobie radę?
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Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki:
- Co w trawie piszczy
- Pszczółka Maja
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Źródło: WPROST.pl