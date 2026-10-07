Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj je!
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Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj je!

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„Dziwne przygody Koziołka Matołka” (1969–1971)
„Dziwne przygody Koziołka Matołka” (1969–1971) Źródło: Studio Miniatur Filmowych
Rozpoznaj po obrazkach najbardziej kultowe wieczorynki PRL-u! Przed tobą 10 kadrów – dasz sobie radę?

Sprawdź się w naszym quzie, który przeniesie cię do czasów dzieciństwa! Poczuj nostalgię i przekonaj się, ile pamiętasz z tamtych chwil.

Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Co w trawie piszczy
  • Pszczółka Maja

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Źródło: WPROST.pl