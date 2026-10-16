26-letni gwiazdor z ciężkimi zarzutami. Dotyczą dzieci

Mauri Tapia, lider indiepopowego projektu Los Retros, usłyszał cztery zarzuty dotyczące czynów zabronionych wobec dziecka poniżej 10. roku życia. 26-letni muzyk został aresztowany w Kalifornii, a następnie objęty postępowaniem sądowym. Nie przyznał się do winy. Sprawa wywołała ostrą reakcję jego macierzystej wytwórni Stones Throw Records.

Lider zespołu usłyszał cztery zarzuty. Sprawą zajmuje się szeryf

Mauricio „Mauri” Tapia został aresztowany 8 października, jak podaje serwis USA Today. Następnego dnia trafił do więzienia hrabstwa Ventura w Kalifornii. Kaucję ustalono na 3 mln dolarów. Z dokumentów sądowych wynika, że muzykowi postawiono cztery zarzuty związane z czynami zabronionymi wobec dziecka poniżej 10. roku życia.

Sprawa obejmuje również dodatkowe okoliczności, które mogą wpłynąć na wymiar ewentualnej kary. W dokumentach wymieniono między innymi bezbronność pokrzywdzonego oraz nadużycie powierzonego zaufania. Takie okoliczności, jeśli zostaną potwierdzone w postępowaniu, mogą skutkować surowszym wyrokiem.

Tapia nie przyznał się do winy. Według dostępnych dla serwisu dokumentów kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na 22 października. Dochodzenie prowadzi biuro szeryfa hrabstwa Ventura.

Los Retros. Zespół zdobył miliony słuchaczy na Spotify

Mauri Tapia pochodzi z Oxnard w Kalifornii. Projekt Los Retros założył w 2016 roku, a jego muzyka zyskała popularność dzięki utworom takim jak „Someone to Spend Time With” i „Amtrak”.

Skala zainteresowania zespołem była znacząca. Według danych Spotify z 15 października Los Retros mieli około 2,8 mln słuchaczy miesięcznie. W kwietniu Tapia wraz z zespołem wystąpił na festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival w Indio.

W związku z postępowaniem wokół muzyka pojawiły się również zmiany dotyczące jego planów koncertowych. Los Retros mieli wystąpić 16 października podczas festiwalu Stones Throw 30. Organizator odwołał jednak koncert, informując w serwisie Instagram o „nieprzewidzianych okolicznościach”.

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Wytwórnia reaguje na oskarżenia wobec muzyka

Do sprawy odniosła się także wytwórnia Stones Throw Records, związana z Tapią i projektem Los Retros. 15 października opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym potwierdziła, że dowiedziała się o stawianych muzykowi zarzutach.

„Wczoraj dowiedzieliśmy się o niezwykle poważnych i niepokojących oskarżeniach wobec Mauriego Tapii, znanego zawodowo jako Los Retros” – napisano w komunikacie. Wytwórnia zapowiedziała również konkretne działania w związku z ujawnionymi informacjami. „W świetle tych informacji podejmujemy kroki, aby zdystansować się od Tapii i jego twórczości” – przekazano.

Sprawa pozostaje w toku. Zarzuty nie są równoznaczne z udowodnieniem winy, a muzyk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

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