Mandaryna po latach wydała nowy singiel! Posłuchajcie piosenki „Lecę”

Marta Wiśniewska, znana szerzej jako Mandaryna, to polska tancerka, piosenkarka i choreografka, która zdobyła popularność na początku lat 2000. Karierę zaczynała jako tancerka i choreografka, współpracując m.in. z zespołem Ich Troje, którego liderem był jej ówczesny mąż Michał Wiśniewski.

Przełomem w jej karierze muzycznej był rok 2004, kiedy wydała debiutancki album Mandaryna.com. Największy hit z tej płyty, „Here I Go Again”, szybko stał się klubowym przebojem i uczynił ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek tamtego okresu. Jednak jej występ na festiwalu w Sopocie w 2005 roku, gdzie zaliczyła wokalną wpadkę, mocno wpłynął na jej dalszą karierę muzyczną.

Mimo kontrowersji Mandaryna nie zniknęła z show-biznesu. Nadal zajmowała się tańcem, prowadząc własne szkoły tańca, a także wracała do muzyki – m.in. w 2009 roku wydała album AOK, a w kolejnych latach sporadycznie pojawiała się na scenie, wykonując swoje hity. Dziś jest aktywna w mediach społecznościowych i nadal związana z branżą artystyczną. Artystka wraz ze swoją córką Fabienne wzięła udział w szóstej edycji programu „Azja Express”, w którym zajęły czwarte miejsce.

Galeria:

Mandaryna – Marta Wiśniewska na przestrzeni lat

Nowy singiel Mandaryny. O czym jest piosenka „Lecę”? Posłuchajcie!

W tym roku obchodzimy 20 lat od wydania legendarnego już singla „Ev’ry Night”. Mandaryna postanowiła najwyraźniej uczcić ten moment i wydała nowy energetyczny singiel „Lecę”.

„»LECĘ« równa się wolność, równa się własne ja. Artystka swoim energetycznym singlem pokazuje siłę i niezależność, która może zainspirować słuchaczy do pokonywania własnych trudności i odkrywania własnej drogi. »LECĘ« to wyraz osobistej transformacji i powrotu… do siebie” – opisuje nowy singiel artystki Universal Music.

Czytaj też:

Gwiazdy „Rancza” pokazały zdjęcie po latach. Internauci oszaleliCzytaj też:

George Clooney mocno uderzył w Donalda Trumpa. Prezydent już mu odpowiedział