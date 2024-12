Diddy przeżył załamanie w areszcie. „To było dla niego koszmarem”

P. Diddy od kilkunastu tygodni przebywa w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie, gdzie oczekuje na proces. Na raperze ciążą poważne oskarżenia, m.in. o handel ludźmi, wymuszenia oraz przestępstwa seksualne. Chociaż kilkukrotnie chciał zapłacić kaucję i wyjść na wolność, sąd nie udzielił na to zgody. Podobno z tego powodu raper nabawił się zaburzeń psychicznych.

Diddy przeżył załamanie

Oskarżenia wobec Diddy'ego są na tyle poważne, że nawet proponowana kaucja w wysokości 50 mln dolarów nie sprawiła, że mógłby wyjść na wolność. Raper aktualnie znajduje się w odosobnieniu bez dostępu do luksusów, co – jak podkreślają media – niezwykle różni się od jego wcześniejszego stylu życia. Ze względu na to, w okresie świątecznym artysta miał przejść poważne załamanie.

Jak podał „Daily Mail”, Diddy spędził tegoroczne święta za kratkami, co było dla niego niezwykle ciężkim przeżyciem. Podobno raper bardzo tęskni za rodziną i nie radzi sobie z rozłąką. Sam stwierdził, że jego stan jest tragiczny i poprosił o zabranie go do szpitala więziennego na obserwację.

„Dzięki swojemu wysoko wykwalifikowanemu zespołowi prawnemu Diddy myślał, że wyjdzie już za kaucją. (...) Spędzenie świąt za kratkami było dla niego koszmarem. W końcu udało mu się uspokoić, dzięki technice medytacji, której używał podczas pobytu za kratami” – przekazało źródło z otoczenia rapera w rozmowie z „Daily Mail”.

To jednak nie wszystko. W minioną środę raper pojawił się na rozprawie, na której byli obecni także dziennikarze. Choć podczas przesłuchania Combsa na sali rozpraw nie wolno było mieć kamer, do mediów przedostały się informacje na temat wyglądu 55-latka. Elizabeth Millner w rozmowie z „Page Six” ujawniła, że raper wyglądał na wychudzonego. – Wydawał się zadziwiająco szczuplejszy, czego można się spodziewać po jego kilkumiesięcznej obecności w federalnym areszcie. (...) Pobyt w więzieniu zaczął go wykańczać. Wydawał się też bardziej siwy – zdradziła.

Czytaj też:

Szokujące kulisy relacji Diddy'ego i Justina Biebera. „To, co robili temu chłopcu, jest popi***one”Czytaj też:

Do sądu trafiły kolejne pozwy ws. Diddy'ego. Szczegóły gwałtów wyszły na jaw