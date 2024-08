To nowa prowadząca „Wstajemy!” TV Republika. Kim jest Ilona Januszewska?

Ilona Januszewska związana jest z Telewizją Republiką od wielu lat. Prowadziła kilka programów publicystycznych, w tym poranną „Polskę na dzień dobry” czy pasmo popołudniowe. Z końcem 2023 roku pożegnała się z tematyką publicystyczną.

„Nie lubię schematów, koniec 2023 roku, to dobry czas na podjęcie ważnych decyzji, by w 2024 rok, wejść z”czystą„ głową. Politykę zostawiam w tyle, czas by skupić się na sprawach społecznych – bo to ludzie najbardziej mnie inspirują i interesują” – pisała wówczas w serwisie X dziennikarka.

Kim jest Ilona Januszewska, nowa gospodyni „Wstajemy!” w TV Republika?

Januszewska dobrze znana jest widzom Telewizji Republiki także dzięki programowi „Na Pomoc”, który prowadzi od lat. To format interwencyjny – cykl reportaży i rozmów, dotyczących problemów, z którymi Polacy stykają się na co dzień.

– Stajemy po stronie słabszych. Będziemy chcieli pomóc wszystkim, którzy nie czują się silni, by stanąć oko w oko ze swoimi problemami. Opowiemy o konfliktach i na-głośnimy problemy. Przedstawimy także pozytywne inicjatywy – przekazywała Januszewska.

W ostatnich tygodniach dziennikarka regularnie zaczęła również pojawiać się w audycji „Wstajemy!”, zwykle w duecie z Rafałem Patyrą lub Łukaszem Jankowskim. Z informacji WirtualnychMediów wynika, że dziennikarka będzie już stałą współprowadzącą programu śniadaniowego. Oprócz wymienionych, „Wstajemy!” prowadzą także Emilia Wierzbicki i Anna Popek.

Ilona Januszewska – nowa prowadząca „Wstajemy!” w TV Republika

Po trzech miesiącach nadawania program śniadaniowy Telewizji Republika „Wstajemy!” gromadzi przed telewizorami średnio niemal 100 tys. widzów. Niedawno informowaliśmy, że śniadaniówkę ogląda znacznie więcej osób, niż kasowany program poranny „Dobrego dnia” na antenie TVP3. Dla porównania poranne pasmo na antenie ogólnopolskiej TVP3 oglądało w kwietniu zaledwie 16,5 tysiąca widzów.

