Aleksander Sikora jednak zwolniony z TVP! „Mam nowe plany zawodowe”

Aleksander Sikora zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2016 roku w roli eksperta ds. kultury i show biznesu w „Pytanie na Śniadanie” oraz magazynie „Lajk!”. Przygotowywał reportaże z wydarzeń muzycznych takich jak MTV Music Awards czy Konkurs Piosenki Eurowizji.

Jako prezenter TVP był gospodarzem koncertów takich jak „Wakacyjna trasa Dwójki”, „Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu”, „Sylwester marzeń z Dwójką”, „Za zdrowie pań!” czy „Cała polska śpiewa dla Jana Pawła II”.

Sikora prowadził także preselekcje do Eurowizji oraz formaty takie jak „Studio prezenterskie”, „Dance Dance Dance”, „Wkręceni w randkę”, „The Voice of Poland”, „Czas na przebój” czy „You Can Dance – Nowa Generacja 2”. Od maja 2019 do stycznia 2024 współprowadził również poranny program „Pytanie na śniadanie”.

Aleksander Sikora zwolniony z TVP

Po zmianach w TVP, które rozpoczęły się wraz z powołaniem jej nowych włodarzy jeszcze w grudniu 2023 roku, pracę w telewizji straciła masa dziennikarzy, w tym wszyscy byli gospodarze „Pytania na Śniadanie”. Ze stacją pożegnali się między innymi Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ida Nowakowska, Robert Koszucki, Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel, Tomasz Wolny, Robert Rozmus czy Anna Popek. Nie było jednak jasne, co dalej z pozycją w Telewizji Polskiej Aleksandra Sikory.

Teraz sam dziennikarz wyjawił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że jednak został zwolniony. TVP rozwiązała z nim umowę o współpracę z dniem 31 marca 2024 roku.

– Mam nowe plany zawodowe, ale nie chcę na razie o nich wspominać, bo nie chcę zapeszyć – przekazał w rozmowie z portalem Aleksander Sikora.

