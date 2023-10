Britney Spears: Miałam aborcję, bo Justin Timberlake nie był gotowy, by zostać ojcem

41-letnia ikona muzyki pop w swojej najnowszej autobiografii "A Woman in Me" poinformowała opinię publiczną o tym, że była w ciąży z Justinem Timberlakiem. Britney Spears dokonała aborcji.

„To była niespodzianka, ale dla mnie nie była to tragedia. Bardzo kochałam Justina. Zawsze spodziewałem się, że pewnego dnia będziemy mieć razem rodzinę. To nastąpiło znacznie wcześniej, niż się spodziewałam” – pisze Spears w książce. „Ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że jesteśmy o wiele za młodzi” – czytamy. „Gdyby pozostawiono wybór mnie samej, nigdy bym tego nie zrobiła. A mimo to, Justin był tak pewien, że nie chce zostać ojcem” – pisze artystka.

Spears przyznaje w swojej autobiografii, że do dziś jest to „jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich doświadczyła w życiu”.

Związek Britney Spears i Justina Timberlake'a

Britney Spears poznała Justina Timberlake'a, gdy miała w wieku 11 lat i występowała z nim w "Klubie Przyjaciół Myszki Miki". W tym samym miejscu pojawiły się takie gwiazdy jak młody Ryan Gosling czy Christina Aguilera. Timberlake i Spears byli parą w latach 1999-2002.

Pięć lat po ich zerwaniu piosenkarka wyszła za mąż za tancerza Kevina Federline'a, z którym ma dwóch synów: Seana Prestona (urodzonego w 2005 roku) i Jaydena Jamesa (urodzonego w 2006 roku). Para rozwiodła się w lipcu 2007 roku

Britney Spears i kuratela

Według medialnych przekazów z tamtego okresu, Britney Spears przeszła wtedy załamanie nerwowe, na co dowodem miało być to, że ogoliła sobie sama, na oczach paparazzi, swoją głowę na łyso, czy to, że atakowała dziennikarzy swoją parasolką – obydwa zdarzenia zostały sfotografowane przez masę reporterów i były uważane za skandaliczne w oczach opinii publicznej. Już rok później i po tym, jak wydała takie kawałki jak „Gimmie More”, „Piece of Me” czy „Break the Ice”, została na nią nałożona kuratela, która trwała aż do listopada 2021 roku.

Książka „The Woman in Me” dostępna będzie w sklepach od 24 października 2023 roku.

Czytaj też:

Britney Spears wyjaśniła, dlaczego ogoliła głowę. „Odgrywałam rolę”