Sebastian Fabijański spotyka się z gwiazdą „365 dni”? „Fakt” opublikował ich zdjęcia

W tym roku głośno było o burzliwymrozstaniu Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion. Wiadomo już, że Julia Kuczyńska jest teraz w związku z operatorem Macieja Dąbrowskiego z kanału „ZDvpy”. Teraz i Fabijański znalazł sobie nową partnerkę.

Anna-Maria Sieklucka i Sebastian Fabijański na zdjęciach „Faktu”

Dziennik „Fakt” opublikował w poniedziałek 26 września zdjęcia, na których widać aktora w towarzystwie filmowej Laury z serii „365 dni”, czyli Anny-Marii Siekluckiej. W opisie fotek, zamieszczonych na Instagramie tabloidu, czytamy: „Sebastian Fabijański pod osłoną nocy spotkał się z Anną Marią Sieklucką! Czuły całus na dobry wieczór..”..

instagram

Fabiański komentuje relację z Sieklucką

W sprawie zdążył się już też wypowiedzieć sam Fabijański. W rozmowie z „Faktem” przyznał, że „nie chciałby tego jakkolwiek komentować” i to jedyny komentarz „na jaki sobie pozwoli”. W sprawie do tej pory głosu nie zabrała Anna-Maria Sieklucka. Aktorka nie mówiła nigdy za wiele o swoim życiu uczuciowym. Jedynie w 2020 roku potwierdziła, że spotyka się z Łukaszem Wittem-Michałowskim. Wszystko wskazuje na to, że ten związek się już zakończył.

Czytaj też:

Franciszek Pieczka podarował Maciejowi Musiałowi wzruszający list. Aktor pokazał go w sieci