„Top Model” podpadł fanom. „Gdzie ta wasza lewicowa równość?”

Jeden z najpopularniejszych formatów TVN „Top Model” wrócił na antenę. Program często szokuje nie tylko zaskakującymi i niemal niewykonalnymi zadaniami dla uczestników, ale też np. pojawieniem się żywych zwierzętami na planie. Rok temu w jednym z odcinków show pojawiły się alpaki. Podczas sesji zdjęciowej uczestników udział brały w niej też wspomniane zwierzaki, które wierzgały i kopały uczestników. Dodatkowo zwierzęta były bardzo mocno ciągnięte za uprzęże. Stacja oświadczyła, że żadnemu z nich nic się nie stało. Innego zdania była opiekunka alpak, która przekazała, że był to ogromny stres dla jej podopiecznych.

„Top Model” publikuje kontrowersyjne nagranie. Fani oburzeni

Tym razem twórcy programu wywołali oburzenie za sprawą wpisu w mediach społecznościowych. Na Instagramie pojawił się post, w którym pokazano zgłoszenia uczestników, którzy nie zostali zaproszeni na casting do „Top Model”. Na zmontowanym nagraniu widzimy kilku mężczyzn marzących o karierze w modelingu. Nie brakuje amatorskiego przechadzania się po wybiegu, pozowania do zdjęć na tle łąki, startu do biegu oraz opowieści o swoich obecnych profesjach. W tle rozbrzmiewa radosna melodia, która jednak sugeruje żartobliwość postu.

Nie umknęło to uwadze fanów. Internauci w komentarzach zarzucili stacji próbę poniżenia chłopaków, zachęcanie do hejtu oraz niespójność w przekazie. Jeden z najbardziej krytycznych komentarzy dotyczył „lewicowej równości”. Obserwujący profil „Top Model” zasugerował, że szansę na wygraną w programie mają tylko osoby nieheteronormatywne i o innym kolorze skóry niż biały. „Ale jesteście denni. Gdzie ta wasza lewicowa równość? Obcokrajowiec, lesbijka czy osoba transpłciowe ok, ale biały heteroseksualny chłopak – który może nie do końca jest na czasie – jest be? Dlaczego się z niego śmiejecie? Obrzydliwe” – czytamy.

instagram

Nie brakowało też propozycji o zgłoszenie postu do administratora platformy. „Wasza postawa jest żenująca”; „Proponuję zgłaszać post jako »nękanie«”; „Zdajecie sobie sprawę, że macie 520 tys. obserwujących i przyczyniacie się do hejtu, z którym następnie tak dumnie walczycie w finałowych odcinkach ze swoimi pięknymi uczestnikami? Słabo”; „Popisaliście się głupotą, brawo”; „Słabe, że robicie coś takiego, aby tylko kogoś poniżyć” – czytamy.

Czytaj też:

„Love Island. Wyspa miłości”. Gorąca randka i poważna kłótnia