Wróć do czasów, gdy dobranocka była obowiązkowym punktem wieczoru. Rozpoznasz kultowe wieczorynki PRL-u po jednym kadrze?
„Jacek i Agatka”, „Miś Uszatek”, „Reksio” – te tytuły przywołują wspomnienia z dzieciństwa? Wieczorynki PRL-u były stałym punktem dnia i magicznym zakończeniem wieczoru dla kilku pokoleń. Sprawdź, czy pamiętasz kultowych bohaterów, i przekonaj się, ile rozpoznasz po jednym kadrze!
Wieczorynki PRL – QUIZ. Rozpoznasz po kadrze?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to:
- Smerfy
- Gumisie
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Źródło: WPROST.pl