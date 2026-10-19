Wieczorynki PRL – QUIZ. Rozpoznasz po kadrze?

„Jacek i Agatka”, „Miś Uszatek”, „Reksio” – te tytuły przywołują wspomnienia z dzieciństwa? Wieczorynki PRL-u były stałym punktem dnia i magicznym zakończeniem wieczoru dla kilku pokoleń. Sprawdź, czy pamiętasz kultowych bohaterów, i przekonaj się, ile rozpoznasz po jednym kadrze!

Czytaj też:

Quiz ortograficzny. Jeden dylemat powraca! Dziewiąte pytanie to „eliminator” Czytaj też:

Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. Dziewiąte pytanie to „eliminator”