Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj 10 obrazków!
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Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj 10 obrazków!

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Papa Smerf
Papa Smerf Źródło: Hanna-Barbera Productions
Miś Uszatek, Reksio, a może ktoś zupełnie inny? Sprawdź, ile kultowych wieczorynek z czasów PRL-u rozpoznasz na 10 obrazkach! Nostalgia gwarantowana!

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione dobranocki? Czas wrócić do czasów PRL-u i bajek, które wychowały całe pokolenia! Przyjrzyj się 10 obrazkom i sprawdź, czy je rozpoznasz!

Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj 10 kadrów!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Pszczółka Maja
  • Dawno temu w trawie

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Źródło: WPROST.pl