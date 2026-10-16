Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj 10 obrazków!

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione dobranocki? Czas wrócić do czasów PRL-u i bajek, które wychowały całe pokolenia! Przyjrzyj się 10 obrazkom i sprawdź, czy je rozpoznasz!

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