Ola Jordan pokazała zdjęcie bez retuszu. „Jestem rozczarowana sobą”

39-letnia Ola Jordan w 2006 roku została tancerką brytyjskiej wersji programu „Dancing with the Stars” – „Strictly Come Dancing”, gdzie występowała przez kolejne dziewięć lat, aż do 2015 roku. W 2003 roku poznała Jamesa Jordana, który szybko został jej partnerem – zarówno życiowym jak i tanecznym. W 2018 roku Jordan została jurorką 8. i 9. edycji polskiego programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” na Polsacie, gdzie zastąpiła Beatę Tyszkiewicz.

Małżeństwo Jordanów przez lata starało się o dziecko. Tancerka opowiadała w wywiadach, że bezskutecznie, od lat, próbują zajść w ciążę. W końcu szczęśliwie się to udało – w 2020 roku Ola i James Jordanowie doczekali się małej córki Elli.

Ola Jordan o tym, jak zmieniło się jej życie

Chociaż świeżo upieczona mama jest przeszczęśliwa, postanowiła podzielić się w sieci prawdziwym zdjęciem, bez retuszu, obrazującym, jak obecnie wygląda jej ciało.

„Nie zamierzałam publikować tego zdjęcia, ale zdecydowałam się na to, ponieważ jestem przerażona i rozczarowana sobą. Mam nadzieję, że zamieszczenie go zmotywuje mnie to do zrobienia czegoś z tym. Nasz przyjaciel zrobił je wczoraj nad basenem” – napisała, wyznając, że gdy ją zobaczyła, przeżyła „totalny szok”. „(...) Wiemy, że nie jesteśmy w swojej najlepszej formie, ale tak się dzieje, gdy przestajesz tańczyć przez wiele godzin w ciągu dnia i masz dziecko (...). Myślę, że muszę darować sobie jedzenie lodów przez jakiś czas” – stwierdziła dalej.

