Paweł Małaszyński pokazał syna. Fani nie mają wątpliwości, do kogo jest podobny

Paweł Małaszyński rzadko publikuje prywatne kadry na swoim instagramowym profilu. Głównie skupia się na projektach zawodowych i swoich pasjach, choć i tak nie jest szczególnie aktywnym użytkownikiem. Tym razem zrobił wyjątek, a miał ku temu wyjątkową okazję – studniówka syna Jeremiasza. Pokazał go na fotografii, a fani od razu zauważyli, po kim nastolatek odziedziczył urodę.

Paweł Małaszyński pokazał syna

Paweł Małaszyński jest mężem Joanny Chitruszko od 2002 roku. Para ma dwoje dzieci – syna Jeremiasza i córkę Leę. W tym roku Jeremiasz będzie zdawać maturę, a imprezę studniówkową ma już za sobą. Tym faktem pochwalił się dumny tata na Instagramie.

„Czas płynie bardzo szybko i wychodzi na to, że zostało 100 dni do matury” – napisał aktor na Instagramie.

Fotografia wywołała niemałe emocje. Internauci zgodnie stwierdzili, że Jeremiasz jest podobny do mamy. „Jaki do mamy podobny”, „Oczy mamy”, „Super, ale syn to cała mama”, „Syn to skóra zdjęta z mamy”, „Ależ podobieństwo... do mamy! Ale przystojny syn i równie piękna partnerka. Super. A pan nadal taki młody” – piszą fani w komentarzach.

