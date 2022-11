Sara James wystąpi w specjalnej edycji „America's Got Talent”. Tylko największe gwiazdy show mają tę szansę!

Sara James znów została doceniona! Mimo że ma jedynie 14 lat, to wiele wskazuje na to, że ma szansę zrobić światową karierę. Sara James ma już na swoim koncie udział w nowym sezonie „America's Got Talent”, czyli amerykańskiej wersji „Mam talent”. Młodej artystce nie udało się wygrać, ale producenci show i tak docenili jej wokal.

Sara James weźmie udział w „All Stars”

Stacja NBC, która emituje amerykański „Mam talent” ogłosiła, że niedługo ruszy specjalna edycja programu – „All Stars”. Wezmą w niej udział jedynie największe gwiazdy wszystkich poprzednich edycji „America's Got Talent”. Na stronie internetowej stacji można już zobaczyć wszystkich wymienionych uczestników, a wśród nich pojawia się nazwisko Sary James!

W „All Stars” weźmie udział aż 60 uczestników, więc 14-latka będzie miała sporą konkurencję. – (...) W nowym programie pojawią się „zwycięzcy, finaliści, ulubieńcy fanów i viralowe sensacje z poprzednich sezonów serii „America's Got Talent” i „Mam Talent” na całym świecie. Uczestnicy ponownie wyjdą na scenę, ale tym razem rywalizować o ostateczny tytuł All-Star – czytamy na stronie nbc.com.

W każdym kolejnym tygodniu uczestnicy wystąpią przed jurorami, walcząc o jednego z pięciu „Złotych Buzzerów” i miejsce w finale. Na uczestników będą mogli też głosować Superfani. Na koniec formatu 11 finalistów będzie walczyć o zwycięstwo. Już trzymamy kciuki za Sarę James!

