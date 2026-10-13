5-letni chłopiec powiedział do mamy pięć słów i uratował skrzywdzone dziecko. Bolesne kulisy

Powiedział do mamy: „Mamo, uratujemy ją”. Dziewczynka znalazła schronienie w domu, w którym miłość i troska stały się dla niej szansą na nowy początek. Teraz rodzina z niewielkiej miejscowości niedaleko Siedlec potrzebuje pomocy. Ich drewniany dom wymaga gruntownego remontu, a przed ekipą programu „Nasz nowy dom” stoi trudne zadanie.

Krzyś stracił tatę. Dziś sam daje innym poczucie bezpieczeństwa

W niewielkiej wsi niedaleko Siedlec, w starym drewnianym domu, mieszkają pani Wioletta, jej drugi mąż Łukasz oraz trójka dzieci. Za tą rodziną kryje się historia straty, trudnych doświadczeń i decyzji, które odmieniły życie kilku osób.

Krzyś miał zaledwie pięć lat, gdy niespodziewanie zmarł jego tata. Chłopiec do dziś za nim tęskni. Z czasem w jego życiu pojawił się jednak pan Łukasz, z którym nawiązał wyjątkową relację. Dziś wspólnie majsterkują, spędzają czas i potrafią godzinami rozmawiać. Krzyś mówi do ojczyma „tato”, a dla mężczyzny to szczególny dowód bliskości.

„Wybrał sobie mnie na tatę. To jest fantastyczne uczucie” – przyznaje pan Łukasz.

„Mamo, uratujemy ją”. Tak Maja trafiła do nowej rodziny

Pani Wioletta i pan Łukasz postanowili otworzyć swój dom także dla dzieci, które potrzebują opieki zastępczej. Jedną z nich została Zosia. Gdy pojawiła się pilna potrzeba znalezienia dla dziewczynki bezpiecznego miejsca, pana Łukasza nie było w kraju. Przebywał za granicą, gdy zadzwoniła koordynatorka z informacją, że trzeba szybko podjąć decyzję. Mężczyzna zgodził się zostać rodzicem zastępczym przez telefon.

Zosia wkrótce zamieszkała z rodziną. Dziewczynka zmaga się z FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym, i jest w spektrum autyzmu. Wymaga stałej opieki, rehabilitacji oraz regularnych konsultacji ze specjalistami.

Niedługo później do domu dołączyła Maja. Dziewczynka miała za sobą dramatyczne przeżycia i była ofiarą przemocy. Kiedy Krzyś usłyszał o jej sytuacji, nie pozostał obojętny. Jego słowa skierowane do mamy stały się początkiem kolejnego rozdziału w życiu rodziny.

„Mamo, uratujemy ją” – powiedział chłopiec. Tak Maja znalazła miejsce, w którym mogła zamieszkać z ludźmi gotowymi otoczyć ją opieką.

Stary drewniany dom wymaga generalnego remontu

Pan Łukasz większość czasu spędza za granicą, gdzie ciężko pracuje, by zapewnić rodzinie jak najlepsze warunki. Udało mu się odłożyć pieniądze, a także własnymi rękami wymienić dach starego domu. Na tym jednak prace nie mogą się skończyć.

Budynek wciąż wymaga gruntownego remontu. Zapadnięte podłogi, wilgotna łazienka i stary, niebezpieczny piec to tylko część problemów, z którymi domownicy mierzą się na co dzień. Miejsce, które powinno dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, samo potrzebuje ratunku.

Przed ekipą „Naszego Nowego Domu” stoi więc poważne wyzwanie. Nie chodzi wyłącznie o odnowienie starego drewnianego budynku. Najważniejsze jest stworzenie przestrzeni, w której Krzyś, Zosia i Maja będą mogli poczuć się bezpiecznie i naprawdę u siebie.

Nowy odcinek programu pokaże historię rodziny, która mimo własnych trudności zdecydowała się pomóc dzieciom potrzebującym wsparcia. Tym razem to właśnie jej dom ma szansę na przemianę.

„Nasz nowy dom” – odcinek 7 (379) zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października, o godz. 20.30 w Polsacie.

Czytaj też:

KRRiT upomniała TVN. Stacja ma 14 dni na odpowiedź Czytaj też:

Nowy kryminał z gwiazdą „Mindhuntera”. 6 odcinków i mroczna tajemnica Australii