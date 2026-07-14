Nowy hit Polsatu? „Wielka Miłość w Małym Mieście” właśnie szuka uczestniczek

Stacja rozpoczęła castingi do programu „Wielka Miłość w Małym Mieście”, w którym bohaterowie z mniejszych miejscowości będą szukać partnerki na całe życie. Zdjęcia ruszą już wkrótce, a emisję zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

„Wielka Miłość w Małym Mieście”. Na czym polega nowy program Polsatu?

Twórcy podkreślają, że „Wielka Miłość w Małym Mieście” ma być czymś więcej niż klasycznym randkowym reality show. Program połączy elementy formatu datingowego z dokumentem obyczajowym, pokazując historie osób, które marzą o trwałej relacji i wspólnej przyszłości.

Bohaterami będą mężczyźni z niewielkich miejscowości. Są spełnieni zawodowo, mają ustabilizowane życie i wiedzą, czego oczekują od związku. Łączy ich przekonanie, że rodzina, lojalność i bliskość pozostają najważniejszymi wartościami, choć wciąż nie znaleźli odpowiedniej partnerki.

Casting już trwa. Przez cały lipiec widzowie Polsatu będą mogli poznawać sylwetki czterech kandydatów. Kobiety zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej programu. To właśnie one wybiorą, z którym z bohaterów chciałyby rozpocząć znajomość.

Po zakończeniu etapu castingowego uczestnicy zamieszkają wspólnie w gospodarstwie agroturystycznym. Wspólne życie, rozmowy i randki mają pomóc im lepiej się poznać i sprawdzić, które relacje mają szansę przetrwać także poza kamerami.

Kim są bohaterowie programu „Wielka Miłość w Małym Mieście”?

Rafał z Trzebini

30-letni Rafał pochodzi z Trzebini w województwie śląskim. Pracuje jako instruktor sportowy dla seniorów i sam prowadzi aktywny tryb życia. Gra w piłkę nożną, regularnie odwiedza siłownię, pływa i jeździ na rowerze.

Od półtora roku jest singlem. W związku ceni przede wszystkim szczerość, lojalność, dobrą komunikację i wzajemne wsparcie. Szuka partnerki pełnej empatii, pozytywnej energii i gotowej na poważną relację.





Maciej z Głubczyna

38-letni Maciej mieszka w Głubczynie w Wielkopolsce. Jest leśnikiem w Nadleśnictwie Jastrowie i remontuje rodzinny dom z myślą o przyszłej rodzinie.

Po pracy zajmuje się ogrodem, trenuje na siłowni, działa w lokalnym klubie piłkarskim oraz tworzy przedmioty z drewna. Jego nietypową pasją jest kolekcjonowanie pamiątek z czasów PRL, a jeden z pokoi urządził właśnie w takim stylu.

Po kilku związkach szuka dziś spokojnej, stabilnej relacji. Chciałby stworzyć dom oparty na partnerstwie, wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa.





Piotr z Tymowej

Najmłodszy uczestnik programu ma 26 lat i pochodzi z Tymowej na Dolnym Śląsku. Piotr pracuje jako elektryk w kopalni miedzi, gdzie odpowiada za instalacje elektryczne około kilometra pod ziemią.

Po godzinach działa jako strażak ochotnik w OSP. Wolny czas poświęca budowie własnego domu, pracy w ogrodzie oraz gotowaniu dla bliskich.

Po zakończeniu trzyletniego związku szuka kobiety, z którą stworzy rodzinę i będzie mógł budować wspólną przyszłość opartą na zaufaniu, rozmowie i wzajemnym wsparciu.





Jarek z Rosnowa

38-letni Jarek mieszka w Rosnowie pod Koszalinem. Od 11 lat pracuje w handlu, obecnie w branży ubezpieczeniowej. Wolny czas spędza aktywnie, biega i ćwiczy na siłowni.

Istotne miejsce w jego życiu zajmuje również wspólnota chrześcijańska. Jak podkreśla, wiara pomaga mu kierować się wartościami ważnymi zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Od ponad roku jest singlem. Marzy o relacji opartej na lojalności, bliskości i szczerości. Chciałby założyć rodzinę i zawrzeć ślub kościelny z kobietą, z którą będzie dzielił codzienność.



Czytaj też:

„Love Is Blind: Polska” wraca na Netflix. Fani czekali na tę wiadomość! Czytaj też:

Stacja odsłania sierpniową ramówkę. Hitowy serial i mocne filmowe premiery