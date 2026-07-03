Złe wieści dla TV Republika. Te wyniki zawiodą Sakiewicza

W czerwcu największą oglądalnością ponownie cieszyła się telewizyjna Jedynka, która utrzymała pozycję lidera. Jej udział w rynku wyniósł 7,68 proc.. W poprzednim roku w tym okresie było to z 7,38 proc. Obecny dobry wynik wiązany jest z faktem, że TVP transmituje mecze Mistrzostw Świata FIFA 2026. Ta olbrzymia impreza sportowa przyciąga przed telewizory wielu nowych widzów.

Zmiany w rankingu oglądalności stacji telewizyjnych

Na drugie miejsce wskoczył TVN. Udział tej stacji wzrósł z 6,25 proc. do 6,31 proc. Kolejny Polsat po spadku osiągnął wynik 5,93 proc. Czwarta TVP2 zanotowała wzrost aż o 18,1 proc., do 5,42 proc. całego rynku. Dopiero na piątym miejscu znalazła się Telewizja Republika, która straciła aż 25,98 proc. widzów w ciągu roku i obecnie ma 5,27 proc. rynku. Dalej uplasował się TVN24 z 4,67 proc.

Tak duży spadek Republiki tłumaczony jest jej wyjątkowo mocnymi wynikami przed rokiem. W tamtym okresie stacja relacjonowała końcówkę kampanii prezydenckiej, gromadząc wielu widzów i stając się poważną konkurencją dla pozostałych telewizji informacyjnych.

TVN liderem w grupie komercyjnej 16-59

Zaznaczmy, że w grupie komercyjnej 16–59 liderem okazał się TVN. Udział tej stacji wzrósł o 9,4 proc. i osiągnął 7,53 proc. TVP1 awansowała z trzeciej pozycji na drugą, notując wzrost o 27,94 proc. Jej udział wyniósł 6,7 proc.

Prezentowane dane Nielsen Audience Measurement obejmują łącznie widownię live, VOSDAL (programy nagrane i obejrzane tego samego dnia), programy obejrzane z przesunięciem do dwóch dni oraz oglądalność poza domem (OOH).

TV Republika cały czas prosi o wsparcie

Kilka dni temu Miłosz Kłeczek po raz kolejny zwrócił się do widzów z prośbą o wsparcie. – Jest jeden moment w ciągu dnia, kiedy mobilizujemy się na pełnej petardzie i kiedy umożliwiamy Telewizji Republika walkę o prawdę – podkreślił. Przypomniał także o aferze wokół Szpitala Południowego, która – jak ocenił – „może pogrążyć Platformę Obywatelską”. – To jest również taka afera, która wymaga bardzo dużego zaangażowania z naszej strony, także finansowego – zaznaczył.

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