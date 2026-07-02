Syn Nawrockiego ruszył z nową inicjatywą. Wsparły go znane nazwiska

„Już czas! Kanał PASMO rusza oficjalnie! Daniel Nawrocki, Klepsydra, Anna Popek, Klaudia Grubba, Krzysztof Feusette, Artur Ceyrowski oraz Samuel Pereira” – czytamy w opisie pierwszego filmu na nowym kanale YouTube syna prezydenta. – Po roku przygotowań, rozmów, tworzenia projektów w końcu mogę to powiedzieć. Witajcie na kanale Pasmo – mówi pierwszym nagraniu Daniel Nawrocki.

Pasmo na YouTube. Daniel Nawrocki z nowym projektem

Przez 4 minuty i 20 sekund (puszczamy oko do młodszej widowni) Daniel Nawrocki opowiada o formatach, w których występować będą wspierający go goście. Panie skupią się na plotkach i celebrytach, Samuel Pereira będzie debatował sam ze sobą i „doradzał, jak wyrobić sobie własne zdanie”, a Artur Ceyrowski będzie rozbierał na czynniki pierwsze teorie spiskowe, by następnie budować z otrzymanych elementów własne interpretacje bieżących wydarzeń.

Sporo miejsca w zapowiedzi poświęcono też grom komputerowym, a konkretnie e-sportowi. Nawrocki wspólnie z „Klepsydrą” ma nie tylko mówić o grach, ale też w nie grać. Zapraszać chcą streamerów i zawodowych graczy. Pierwszym gościem pary był kontrowersyjny Nitrozyniak, zbanowany dożywotnio na YouTube w 2022 roku. Twórca ten w lipcu 2021 roku razem z Rafałem Górniakiem został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu za znieważenie kobiety i grożenie jej mężowi nożem, gdy para przeszkodziła youtuberom w prowadzeniu transmisji internetowej.

Pasmo Nawrockiego nie konkuruje z Kanałem Zero?

Na początku widzowie zobaczą sześć cotygodniowych programów tworzonych przez różnych autorów. Daniel Nawrocki podkreślał, że każdy z prowadzących ma mieć dużą swobodę. Jak zaznaczył, poza autorem nikt nie powinien wpływać na to, co dana osoba robi w swoim cyklu.

Nawrocki zaznaczył, że Pasmo nie chce na starcie konkurować z największymi projektami publicystycznymi na YouTubie. Przyznał, że nie zamierza zaczynać „z grubej rury” i nie pozycjonuje nowego kanału jako bezpośredniego rywala dla Kanału Zero. Programy nie będą nadawane na żywo. Pierwsze odcinki są już nagrane i czekają na publikację. Początkowe sześć formatów zapowiadane jest jako wstępna wersja Pasma. Projekt może się z czasem rozwinąć o kolejne cykle.

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