Drastyczna decyzja TVP w sprawie przebojowego teleturnieju. Co nas czeka jesienią?

Telewizja Polska zdecydowała o istotnych zmianach w sprawie teleturnieju „Omnibus – szybcy i mądrzy”, które obejmą zarówno antenę, jak i godziny emisji.

„Omnibus” znika z TVP1. TVP szykuje duże zmiany dla teleturnieju Krzysztofa Czeczota

Jesienią widzowie nie zobaczą już teleturnieju „Omnibus – szybcy i mądrzy” na antenie TVP1. Program powróci z drugim sezonem, ale zostanie przeniesiony do TVP2 i będzie emitowany w zupełnie nowym paśmie. „Omnibus – szybcy i mądrzy” zadebiutował na antenie TVP1 na początku marca. Początkowo był emitowany od wtorku do czwartku o godz. 20:30. Od kwietnia teleturniej zyskał dodatkową emisję w soboty o godz. 17:35.

Jak poinformowano w programie „Teleplotki” emitowanym w TVP Info, drugi sezon teleturnieju trafi jesienią do TVP2. W przeciwieństwie do wiosennej ramówki nowe odcinki będą pokazywane wyłącznie w weekendy, co oznacza mniej premierowych wydań niż dotychczas.

To jednak nie jedyne zmiany. Prowadzący program Krzysztof Czeczot zdradził, że widzowie mogą spodziewać się odświeżonej formuły. W nowym sezonie pojawią się nowi jurorzy, a same odcinki będą dłuższe.

Na czym polega „Omnibus – szybcy i mądrzy”?

Teleturniej, który cieszy się ogromną popularnością na świecie, opiera się na rywalizacji celebrytów, którzy sprawdzają swoją wiedzę i refleks w serii zadań wykonywanych pod presją czasu. W każdym odcinku troje uczestników mierzy się w czterech konkurencjach. Zwycięzca automatycznie przechodzi do kolejnego odcinka, a pozostali walczą o drugie miejsce premiowane awansem.

Gospodarzem programu pozostaje od początku Krzysztof Czeczot. W pierwszej serii w studiu pojawili się między innymi Beata Tadla, Andrzej Nejman, Michał Kempa, Iwona Guzowska, Maria Rotkiel, Karol Strasburger, Igor Brejdygant, Paweł Deląg, czy Anna Lewandowska.

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