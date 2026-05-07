Skargi do KRRiT po emisji programu TVN. „Upokarzanie i psychiczne nękanie”

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w komunikacie medialnym, że wpłynęło do niej kilkanaście skarg od widzów na program TVN „Królowa przetrwania”. Zwrócono w nich uwagę na odcinek wyemitowany w środę, 6 maja 2026 roku. W audycji uczestniczki były konfrontowane z negatywnymi wypowiedziami na swój temat, co doprowadziło do eskalacji napięcia między nimi.

„W opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania. Skarżący podkreślili, że sposób prowadzenia programu oraz zachowanie prowadzącej mogły przyczynić się do wzmacniania negatywnych emocji i konfliktów pomiędzy uczestniczkami, m.in. poprzez brak reakcji na pojawiające się w programie wulgaryzmy, a także agresywne, pełne nienawiści odzywki” – relacjonuje KRRiT.

„Królowa przetrwania” pod lupą KRRiT. Skargi widzów na reality show TVN

Takie działania miały służyć zwiększeniu oglądalności audycji. „Atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały, widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie – uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji, co dodatkowo podkręcało antagonizmy” – brzmi treść jednej ze skarg.

„Część skarżących wyrażała obawy dotyczące możliwego wpływu prezentowanych treści na odbiorców, w szczególności małoletnich. W opinii widzów program, zamiast promować zdrową rywalizację, utrwalał postawy oparte na wzajemnej niechęci i poniżaniu innych” – podkreślono. W związku z otrzymanymi zgłoszeniami przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające w tej sprawie.

