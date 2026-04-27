TVP stawia na klasykę. Wracają popularne programy, ale z ważnymi zmianami

Jesienią widzowie znów zobaczą na antenie dwa dobrze znane teleturnieje. Stacja już przygotowuje się do produkcji nowych odcinków, a zmiany obejmą nie tylko ramówkę, ale i kulisy realizacji.

„Postaw na milion” będzie, ale zmienia lokalizację

Z informacji opublikowanych przez nadawcę, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl wynika, że TVP poszukuje wykonawcy usług scenotechnicznych do obsługi obu produkcji. W przypadku „Postaw na milion” oznacza to istotną zmianę – program po raz pierwszy będzie realizowany w Warszawie, przy ulicy Woronicza.

Nagrania zaplanowano między 13 a 24 maja w hali zdjęciowej D2. To efekt decyzji o zakończeniu pracy w krakowskim studiu TVP, które – ze względu na kwestie bezpieczeństwa i wiek budynku sięgający lat 70. – nie może być dalej użytkowane.

Teleturniej, będący polską wersją formatu „The Money Drop”, gości na antenie TVP2 od 2011 roku. Niezmiennie prowadzi go Łukasz Nowicki. W wiosennej ramówce „Postaw na milion” trafił do niedzielnego pasma o godz. 20:20, choć wcześniej emitowano go w piątki wieczorem. Po trzech odcinkach średnia oglądalność wynosi 450 tys. widzów, co przekłada się na 3,49 proc. udziału w rynku wśród wszystkich odbiorców oraz 2,69 proc. w grupie komercyjnej 16-59 – wynika z danych Nielsena.

„Va Banque” z kolejnym sezonem

Na tym nie koniec. TVP planuje także realizację dziewiątego sezonu „Va Banque”. Nagrania mają odbywać się w Studiu 1 oraz Studiu S5 przy Woronicza.

Produkcja nowych odcinków została rozpisana na okres od 16 sierpnia tego roku aż do 6 marca 2027 roku, co pokazuje, że nadawca wciąż stawia na sprawdzony teleturniejowy repertuar. Jesień w TVP zapowiada się więc bez rewolucji, ale z solidną dawką formatów, które od lat przyciągają wiernych widzów przed telewizory.

