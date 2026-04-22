Ewa Kasprzyk znika z „Tańca z Gwiazdami”! Zastąpi ją ukochana aktorka

Widzowie przyzwyczaili się już do stałego składu jury, ale tym razem produkcja postanowiła lekko namieszać. W ósmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zabraknie jednej z najbardziej rozpoznawalnych jurorek.

Agata Kulesza zastąpi Ewę Kasprzyk w „Tańcu z Gwiazdami”

W nadchodzącym odcinku w fotelu jurorskim nie zobaczymy Ewy Kasprzyk. Aktorka, ze względu na napięty kalendarz zawodowy, musiała zrezygnować z udziału w nagraniu.

Jej miejsce zajmie Agata Kulesza — aktorka o imponującym dorobku scenicznym i filmowym. Dla uważnych widzów to nie będzie przypadkowa zmiana. Agata Kulesza doskonale zna realia „Tańca z Gwiazdami”, bo sama sięgnęła po główną nagrodę. W 2008 roku, w ósmej edycji programu, zdobyła Kryształową Kulę, tańcząc w parze ze Stefano Terrazzino. Tym razem wraca do show w zupełnie nowej roli, jako jurorka oceniająca innych.

Kto jeszcze walczy o Kryształową Kulę?

W grze o zwycięstwo w 18. edycji pozostało sześć par: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Kacper „Jasper” Porebski i Daria Syta, Piotr Kędzierski i Magdalena Narożna, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. W ósmym odcinku każda z par zaprezentuje po dwie choreografie, co oznacza podwójne emocje i jeszcze większą presję.

Poprzedni odcinek przyniósł nietypowe rozstrzygnięcie — decyzją Telewizji Polsat nikt nie odpadł. Uczestnicy występowali w nowych konfiguracjach, tańcząc zarówno z nowymi partnerami, jak i w trio. Najwyżej oceniona przez jury została Magdalena Boczarska, natomiast ranking zamknął Piotr Kędzierski. Co ważne, wszystkie zdobyte punkty oraz głosy widzów przechodzą na kolejny odcinek, co może znacząco wpłynąć na dalszą rywalizację.

„Taniec z Gwiazdami” można oglądać w niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie.

Czytaj też:

