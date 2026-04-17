TV Republika „kreatywnie” podeszła do zbiórki funduszy. To nie spodoba się w PiS

W czwartek 16 kwietnia posłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas której prosili wyborców o finansowe wsparcie partii. Z apelem o pomoc zwracał się sam prezes Jarosław Kaczyński, przypominając oglądającym o odebraniu subwencji.

Kaczyński prosił o wsparcie finansowe. Co zrobiła TV Republika?

– Zwracam się do wszystkich, którym leży na sercu Wolna Polska, Polska Bezpieczna. Wszystkich, którym leży na sercu, to, żeby nasza ojczyzna się rozwijała, żeby poziom życia w naszym kraju wzrastał... Żeby tak się stało, potrzebujemy państwa wsparcia. Państwa wsparcia finansowego, o co jeszcze raz uprzejmie proszę – przekonywał.

Relacjonująca tę konferencję Telewizja Republika w trakcie wystąpienia Kaczyńskiego pokazywała jednak na ekranie własny kod QR do swojej zbiórki. „Republika zasłania QR kod prezentowany na konferencji PiS i daje na pół ekranu swój” – opisywał sytuację Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.

Ostrzej zachowanie telewizji Tomasza Sakiewicza ocenił na X Jan Molski. „Nie no co to jest za syf. Naczelnik wychodzi na jedną konferencję prosić o wsparcie wyborców związku z odebraniem subwencji, a ci z republiki wrzucają swój kod QR i spamuje wpłatami na telewizję xDD Fajnie, nie żeby R spamowała wpłatami 1/4 dnia codziennie XD Nie mają umiaru – stwierdzał.

TV Republika nie utrzyma się bez zbiórek?

Jak podały Wirtualne Media, Republika do sierpnia 2025 roku z podobnych zbiórek zebrała ponad 6,5 mln zł. Internetowe darowizny stały się jednym z głównych źródeł finansowania działalności stacji. W ostatnim czasie prośby o wpłaty stają się coraz bardziej intensywne, by nie powiedzieć – „desperackie”.

– Szanowni Państwo, wykresy oglądalności nam rosną, tylko jeden wykres nam nie rośnie – mówił w swoim programie dziennikarz stacji Miłosz Kłeczek. – Ta kreska słabo, fatalnie – ta fioletowa kreska, czyli wsparcie dla Telewizji Republika. Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy – przyznawał.

