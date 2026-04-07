Netflix przegrywa w sądzie! Musi oddać pieniądze milionom klientów

Dla streamingowego giganta to realny problem. Netflix przegrał w sądzie we Włoszech w sprawie dotyczącej podwyżek cen abonamentu. Przypomnijmy, że również w Polsce w ostatnim czasie doczekaliśmy się kilku takich niezbyt miłych dla widzów zmian.

Podwyżki Netflixa uznane za nielegalne. Nawet 500 euro zwrotu dla użytkowników

Decyzja sądu w Rzymie nie zostawia złudzeń. Platforma została zobowiązana do zwrotu pieniędzy milionom użytkowników w związku z podwyżkami cen w latach 2017–2024.

Jak podaje „Ars Technica”, Netflix miał w tym czasie czterokrotnie podnosić ceny, nie przedstawiając jasnych i zgodnych z włoskim Kodeksem Konsumenta powodów. Sąd uznał, że zmiany nie były odpowiednio zapisane w umowach z użytkownikami, co czyni je nielegalnymi. Wyrok oznacza konkretne pieniądze dla subskrybentów. Użytkownicy planu Premium mogą liczyć na zwrot do 500 euro, a osoby korzystające z planu standardowego – do 250 euro.

Platforma ma 90 dni, by poinformować klientów o rekompensatach. Musi to zrobić poprzez ogłoszenia w prasie, na swojej stronie oraz mailowo. Jeśli tego nie zrobi, czeka ją dodatkowo kara w wysokości 700 euro za każdy dzień opóźnienia.

Spór rozpoczęli konsumenci. Ceny mają spaść

Całą sprawę zainicjowała organizacja Movimento Consumatori, która zarzuciła firmie nie tylko bezpodstawne podwyżki, ale też niewłaściwą komunikację z klientami. Netflix przez długi czas utrzymywał, że jego umowy są zgodne z lokalnym prawem. Ostatecznie jednak w 2025 roku zdecydował się zmienić ich zapisy, co tylko dolało oliwy do ognia.

Sąd nakazał również obniżenie obecnych cen do poziomu sprzed podwyżek. W praktyce oznaczałoby to spadek opłat do 11,99 euro za plan Premium zamiast 19,99 euro oraz 9,99 euro zamiast 13,99 euro za plan standardowy. To ruch, który może wywrócić dotychczasową politykę cenową platformy na włoskim rynku.

Co dalej z gigantem streamingu?

Jeśli Netflix nie zastosuje się do wyroku, ryzykuje kolejne pozwy, w tym potencjalny pozew zbiorowy. A to już nie tylko kwestia pieniędzy, ale i wizerunku.

Dla porównania, w Polsce ceny również poszły w górę w 2024 roku. Obecnie podstawowy plan kosztuje 33 zł, standardowy 49 zł, a Premium 67 zł. Pod koniec marca platforma zapowiedziała też podwyżki w Stanach Zjednoczonych.

