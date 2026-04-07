Zerowy odcinek „Rolnik szuka żony” wzburzył widzów. „Wprowadzić próg wiekowy”

Wielkanocna niedziela przyniosła fanom „Rolnika” pierwszą porcję emocji. TVP wyemitowała tzw. zerowy odcinek 13. edycji, w którym kandydaci do miłości zaprezentowali się widzom i potencjalnym partnerom. Reakcje w sieci pojawiły się natychmiast, a jeden temat zdominował komentarze bardziej niż cokolwiek innego: wiek uczestników.

„Rolnik szuka żony”. Kto podbił serca, a kto wzbudził wątpliwości

Na właściwy sezon przyjdzie jeszcze poczekać, emisja pierwszego odcinka zaplanowana jest na jesień. Tymczasem o tym, kto ostatecznie pojawi się w show, zadecyduje liczba listów nadesłanych przez widzów. Zerowy odcinek to zatem coś w rodzaju castingu na żywo i jak zwykle przy tej okazji internauci szybko wyrobili sobie zdanie.

Najwięcej ciepłych słów zebrali Wiktor, Mariusz i Dawid. Komentujący zgodnie uznali, że to właśnie tacy uczestnicy są esencją programu — naturalni, sympatyczni, bez pozy. Gorzej wypadli Łukasz i Karol, którym internauci zarzucali, że „nie wzbudzają zaufania” i „nie nadają się do takiego formatu”. Niemałe emocje wywołał też Piotr, mieszkający pod jednym dachem z rodzicami i bratem. Widzowie odnieśli wrażenie, że jest „podporządkowany rodzicom”.

21-latka w programie dla rolników? Internauci w szoku

Zdecydowanie największe poruszenie wywołała jednak Justyna — 21-latka, która stała się głównym tematem dyskusji w mediach społecznościowych i podzieliła widzów jak nikt inny. Część komentujących chwaliła ją za to, że „wie, czego chce w życiu”. Znacznie głośniejsza była jednak druga strona.

„Osoby przynajmniej do 30-stki nie powinny mieć prawa występu w tym programie”, „Czy naprawdę 21-latka nie może znaleźć miłości poza telewizją?”, „Tutaj powinien być próg wiekowy z 30 lat. Bo niedługo 18-latków będziemy oglądać”, „Jest zbyt młoda na program, ma jeszcze dużo czasu na związek” — pisali internauci.

Format z tradycjami, ale widz wymagający

„Rolnik szuka żony" od dwunastu lat należy do najchętniej oglądanych programów w Polsce, a każdy odcinek nieodmiennie generuje gorące dyskusje w sieci. Tym razem debata o granicy wieku rozgorzała jeszcze przed właściwym startem sezonu, co samo w sobie jest dowodem na to, jak silnie widzowie angażują się w losy uczestników.

instagramCzytaj też:

