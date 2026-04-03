Od tego programu Polacy rozpoczynają dzień. Lider oglądalności

„Dzień Dobry TVN” w marcu znów zostawił konkurencję w tyle, przyciągając przed telewizory setki tysięcy widzów i umacniając swoją pozycję lidera.

„Dzień Dobry TVN” numerem 1. Stabilna przewaga nad konkurencją

„Dzień Dobry TVN” nie zwalnia tempa i pozostaje najchętniej oglądanym programem porannym. W marcu każde wydanie śledziło średnio ponad 420 tysięcy widzów, co przełożyło się na 8,6 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich odbiorców.

Jeszcze lepiej format radzi sobie w kluczowej dla reklamodawców grupie komercyjnej 20–54, gdzie osiągnął 11,5 proc. udziału, potwierdzając swoją dominację w paśmie śniadaniowym.

Największą widownię przyciągnęło wydanie z 15 marca, które obejrzało ponad 626 tysięcy osób. Z kolei pod względem udziału w grupie komercyjnej 20–54 najlepszy wynik odnotowano 27 marca — 14,2 proc. To wyraźny sygnał, że program nie tylko utrzymuje stabilną oglądalność, ale potrafi również regularnie przyciągać rekordową liczbę widzów.

Weekendowy hit. Widzowie wybierają poranki z TVN

Szczególną popularnością cieszą się weekendowe wydania „Dzień Dobry TVN”. To właśnie wtedy przed ekranami zasiada najwięcej widzów — średnio ponad 536 tysięcy.

Silna pozycja programu we wszystkich kluczowych grupach pokazuje jedno: poranne pasmo TVN pozostaje bezkonkurencyjne, a „Dzień Dobry TVN” skutecznie przyciąga zarówno szeroką publiczność, jak i widzów najważniejszych z punktu widzenia rynku reklamowego.

„Dzień Dobry TVN” ma cztery pary prowadzących. Gospodarzami śniadaniówki są Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor, Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Program emitowany jest przez siedem dni w tygodniu od godz. 7:45.

