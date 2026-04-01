Dzieci czekają na ojca, a dom się wali. Historia rodziny z „Nasz nowy dom” wzrusza do łez

W zrujnowanym domu na południowym Mazowszu toczy się codzienność daleka od telewizyjnej fikcji. Jest za to codzienna prawdziwa walka o normalność, rozłąka i cicha nadzieja, że ktoś w końcu pomoże odwrócić los tej rodziny.

Dom, który ledwo stoi i rodzina, która się nie poddaje. Ich historia wzrusza do łez

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak przegrana sprawa. Odpadający tynk, prowizoryczne naprawy i ślady niedokończonych prac zdradzają, że ten dom od lat toczy nierówną walkę z czasem. Jednak za zniszczonymi ścianami kryje się coś znacznie silniejszego niż problemy materialne – bliskość i ciepło, które budują prawdziwy dom.

Wola Korzeniowa (mazowieckie). To tutaj pani Agnieszka wychowuje trójkę dzieci – Kubę, Wiktorię i Lenę. Każdy dzień oznacza dla niej zmaganie się z trudnymi warunkami, które dla wielu byłyby nie do zaakceptowania.

Największym dramatem tej historii nie jest jednak sam stan budynku, lecz rozłąka. Mąż pani Agnieszki, Piotr, pracuje za granicą. Jak wielu Polaków, stanął przed wyborem bez dobrego rozwiązania.

Gdy wraca do domu, próbuje własnymi siłami naprawić to, co zniszczone. Kiedy wyjeżdża, zapewnia rodzinie środki do życia. Nie jest jednak w stanie robić jednego i drugiego jednocześnie. Dzieci najbardziej odczuwają jego nieobecność. Tęsknią, odliczają dni i czekają na moment, kiedy znów będą mogli być razem.

Remont, który nigdy się nie kończy. Czy jest szansa na szczęśliwe zakończenie?

Do tej pory udało się wykonać tylko najpilniejsze prace – nową instalację elektryczną i tymczasową łazienkę. Reszta domu wciąż pozostaje w stanie, który wymaga natychmiastowej interwencji. Każda kolejna usterka przypomina, że nie wszystko da się zrobić samodzielnie, a możliwości rodziny są ograniczone.

Największym marzeniem tej rodziny nie jest luksus, lecz zwykła codzienność bez lęku i rozłąki. Chcieliby w końcu przestać wybierać między bezpieczeństwem finansowym a wspólnym czasem. Właśnie tę historię zobaczą widzowie w kolejnym epizodzie programu „Nasz nowy dom”. Emisja odcinka 4 (364), realizowanego w Woli Korzeniowej (woj. mazowieckie), już 2 kwietnia o godz. 21.30 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Burza wokół popularnego show TVP. KRRiT reagujeCzytaj też:

Pamiętasz ich z VHS-ów? Tak potoczyły się losy tych gwiazd lat 90.