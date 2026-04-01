Burza wokół popularnego show TVP.  KRRiT reaguje

Wokół „The Voice Kids” znów zrobiło się głośno. Tym razem nie za sprawą muzycznych talentów, lecz poważnych wątpliwości dotyczących obecności dzieci w mediach społecznościowych. Sprawą zajęła się już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

„The Voice Kids” pod lupą KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła działania wyjaśniające w sprawie programu „The Voice Kids” emitowanego w TVP2 – podaje, powołując się na własne źródła informacji, portal Wirtualnemedia.pl. To efekt zapowiedzianej skargi posła PiS Norberta Kaczmarczyka, który zwrócił uwagę na promocję Instagrama w muzycznym show z udziałem nieletnich uczestników.

Jak przekazała portalowi rzeczniczka KRRiT Anna Ostrowska, sprawa dotyczy m.in. obecności trzynastoletniej uczestniczki, której udział w programie miał być powiązany z promowaniem jej prywatnego konta w mediach społecznościowych.

„Zdaniem skarżącego jest to działanie niewłaściwe, biorąc pod uwagę wiek dziecka oraz rolę nadawcy publicznego. Autor skargi zwraca także uwagę na niespójność między takim przekazem a zapowiedziami władz dotyczącymi ograniczania dostępu dzieci do mediów społecznościowych.

W ocenie skarżącego pokazywanie w audycji publicznego nadawcy pozytywnego wizerunku dziecka aktywnego w mediach społecznościowych stoi w sprzeczności z tymi zapowiedziami. Dodatkowo jego zdaniem taki przekaz osłabia sens działań wychowawczych związanych z walką z uzależnieniem młodych ludzi od telefonu i portali społecznościowych.

Skarżący podkreśla, że telewizja publiczna powinna w szczególny sposób dbać o ochronę dzieci i unikać promowania zachowań, które mogą być dla nich niekorzystne”

Politycy reagują na show TVP. Jest interwencja

W odpowiedzi na zgłoszenie KRRiT skierowała już pismo do Telewizji Polskiej. To jednak nie jedyna reakcja ze strony polityków. Interwencję w TVP złożyła także Monika Rosa, wiceprzewodnicząca klubu KO i przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży.

Sprawa zaczęła nabierać rozgłosu po publikacji portalu Zero.pl, który jako pierwszy opisał kontrowersje wokół obecności młodych uczestników w mediach społecznościowych.

W materiale zwrócono uwagę m.in. na przypadek 11-letniego uczestnika aktywnego na Instagramie, mimo że regulamin platformy dopuszcza zakładanie kont dopiero od 13. roku życia. W programie pojawiła się również 13-letnia uczestniczka, która chwaliła się popularnością swoich nagrań – jej filmy osiągają miliony wyświetleń i dziesiątki tysięcy polubień.

Telewizja Polska w przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl oświadczeniu podkreśliła, że odpowiedzialność za obecność dzieci poniżej 13. roku życia w mediach społecznościowych spoczywa na rodzicach, nie na nadawcy. Jak zaznaczono, stacja nie zamierza ingerować w tego typu kwestie ani cenzurować treści. W przypadku starszej uczestniczki TVP wskazała natomiast, że jej aktywność w sieci pozostaje zgodna z obowiązującym prawem.

