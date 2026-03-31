TVP robi porządek. 930 osób mniej i redukcja stanowisk kierowniczych!

Telewizja Polska wydała 31 marca komunikat dotyczący zatrudnienia w swoich ośrodkach terenowych. Przekazała, że zmniejsza w nich skalę zatrudnienia, jednocześnie stawiając na „stabilność i jakość pracy”. „Choć liczba etatów wzrosła, ogólna liczba osób współpracujących z nadawcą znacząco spadła” – czytamy.

Aż 930 osób mniej w TVP! Redukcja struktury zatrudnienia w publicznej telewizji

Wedle przekazanych przez TVP informacji, na koniec marca 2026 roku, w szesnastu ośrodkach terenowych zatrudnionych na umowę o pracę było 950 osób – o 230 więcej niż w grudniu 2023 roku. Ten wzrost nie oznacza jednak rozbudowy kadrowej, lecz jest efektem polityki przekształcania umów cywilnoprawnych w stabilne etaty.

Równolegle Telewizja Polska wyraźnie ograniczyła liczbę osób pracujących na podstawie innych form współpracy. „W grudniu 2023 roku było ich 2331, a w marcu 2026 już tylko 1401” – czytamy. Oznacza to spadek liczby współpracowników TVP o 930 osób. Liczba wszystkich zatrudnionych w oddziałach TVP zmniejszyła się o 700 osób.

„Zmiany te pokazują, że TVP nie tylko upraszcza strukturę zatrudnienia, ale również realnie ją redukuje. Jednocześnie odchodzenie od tzw. »śmieciówek« na rzecz umów o pracę poprawia komfort pracy i daje większe poczucie bezpieczeństwa zatrudnionym” – czytamy.

Telewizja Polska redukuje stanowiska kierownicze. „Istotne oszczędności”

Telewizja Polska podała te, że zredukowała stanowiska kierownicze – od grudnia 2023 roku liczba dyrektorów zmniejszyła się o 24, co „przekłada się na istotne oszczędności i większą przejrzystość zarządzania”.

Wśród ośrodków terenowych Telewizji Polskiej najwięcej pracowników etatowych zatrudnia Kraków – 111 osób, a najmniej Opole i Kielce – po 26 osób.

