TVP odpala nowy kanał telewizyjny. Przez całą dobę będą puszczać to

Miłość w telewizji dostaje własny, całodobowy kanał. Telewizja Polska stawia na emocje, relacje i sprawdzone serialowe hity, które od lat przyciągają miliony widzów. Nowy projekt wystartuje tuż przed Walentynkami i ma być gotową receptą na romantyczny maraton o każdej porze dnia i nocy.

Nowy kanał „Miłość” rusza w TVP VOD

Telewizja Polska uruchamia całodobowy kanał online poświęcony tematyce miłosnej. Nowy produkt typu FAST pod nazwą „Miłość” zadebiutuje w serwisie TVP VOD 13 lutego 2026 roku, czyli dzień przed Walentynkami. Oferta została przygotowana z myślą o widzach, którzy chętnie wracają do seriali i programów opartych na emocjach oraz relacjach między bohaterami.

W ramówce znajdą się produkcje dobrze znane publiczności, między innymi „M jak miłość”, „Sanatorium miłości”, „Nad rozlewiskiem” oraz „Złotopolscy”. Kanał ma koncentrować się na romantycznych historiach, bliskości i wątkach obyczajowych.

„Miłość” będzie piątym kanałem FAST w ofercie nadawcy. Tego typu kanały należą obecnie do najczęściej wybieranych pozycji w TVP VOD i zajmują czołowe miejsca pod względem liczby odtworzeń.

Stałe pasma i ukochane seriale

Od poniedziałku do czwartku program wypełnią cykle oparte na filmach, serialach i programach rozrywkowych o tematyce miłosnej. W paśmie „Miłość wiele imion ma” pokazywane będą archiwalne odcinki serialu „M jak miłość”. Z kolei blok „Ja sobie radę dam” przypomni pierwsze epizody produkcji „O mnie się nie martw”.

Zaplanowano także cykl „Miłość nie zna wieku”, skierowany do fanów romantycznych reality show. Widzowie zobaczą również pasma „Miłość nad rozlewiskiem” z odcinkami serialu „Nad rozlewiskiem”, „Klasyka miłości” z obyczajowymi i romantycznymi serialami TVP oraz „Nocna miłość”, w którym emitowane będą powtórki programów z danego dnia.

Walentynkowy start i filmowe weekendy

Na piątki zaplanowano pasmo „Miłosne piątkowe wieczory” z fabularnymi filmami romantycznymi i obyczajowymi. W soboty i niedziele pojawi się „Miłosny koktajl”, czyli losowo dobrane odcinki seriali o tematyce miłosnej i obyczajowej.

Już w dniu startu kanału, 13 lutego, widzowie zobaczą film „Piosenki o miłości”. W walentynkową sobotę w ramówce znajdą się dwa kinowe tytuły: „Miłość jak miód” oraz „Miłość jest blisko”.

Dostępność i model oglądania

Kanał „Miłość” będzie dostępny bez opłat w formule FAST – Free Ad-Supported Streaming Television. Zostanie umieszczony na stronie głównej TVP VOD w sekcji na żywo, za kanałem TVP „Kryminały”.

Wszystkie kanały FAST Telewizji Polskiej można oglądać na platformie TVP VOD, w aplikacji mobilnej na urządzeniach z systemami iOS i Android oraz na kompatybilnych telewizorach Smart TV.

Ramówka kanału „Miłość”

Poniedziałek – czwartek

· 06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok „M jak miłość” z archiwalnymi odcinkami serialu, emitowane po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

· 12:00 – 15:45 – Ja sobie radę dam – w tym bloku przypominamy pierwsze odcinki „O mnie się nie martw”, emisja po kolei od początku (4 odcinki x 45 min.)

· 15:45 – 18:00 – Miłość nie zna wieku – blok z „Sanatorium miłości”, przeplatany z „Love me or Leave me” (3 odcinki x 45 min)

· 18:00 – 20:15 – Miłość nad rozlewiskiem – blok z odcinkami serii „Nad rozlewiskiem”, odcinki emitowane losowo (3 x 45 minut)

· 20:15 – 00:20 – Klasyka miłości – blok ze znanymi serialami o miłości, emitowanymi losowo („Złotopolscy”, „Apetyt na miłość”, „Kres niewinności”, „Matki żony i kochanki”) – dopasowanie liczby odcinków do czasu antenowego)

· 00:20 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Piątek

· 06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok „M jak miłość” z archiwalnymi odcinkami serialu, emitowane po kolei (8 odcinków x 45 min)

· 12:00 – 15:45 – Ja sobie radę dam – w tym bloku przypominamy pierwsze odcinki „O mnie się nie martw”, emisja po kolei od początku (4 odcinki x 45 min)

· 15:45 – 18:00 – Miłość nie zna wieku – blok z „Sanatorium miłości”, przeplatany z „Love me or Leave me” (3 odcinki x 45 min)

· 18:00 – 20:15 – Miłość nad rozlewiskiem – blok z odcinkami serii „Nad rozlewiskiem”, odcinki emitowane losowo (3 x 45 minut)

· 20:15 – 21:45 – Miłosne piątkowe wieczory – blok z fabularnym filmem romantycznym. W dniu premiery kanału będą to „Piosenki o miłości” (90 minut)

· 21:45 – 00:45 – Klasyka miłości – blok ze znanymi serialami o miłości, emitowanymi losowo („Złotopolscy”, „Apetyt na miłość”, „Kres niewinności”, „Matki żony i kochanki” – dopasowanie liczby odcinków do czasu antenowego)

· 00:45 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Sobota, 14 lutego – pasmo walentynkowe

· 06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok z odcinkami „M jak miłość”, po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

· 12:00 – 19:00 – Miłosny koktajl – różnorodny blok z losowymi odcinkami miłosnych seriali („O mnie się nie martw”, „Złotopolscy”, „Apetyt na miłość”, „Kres niewinności”, „Matki żony i kochanki”)

· 19:00 – 22:30 – Seanse na Walentynki – filmy fabularne z okazji Dnia Zakochanych. 14 lutego będą to „Miłość jak miód” oraz „Miłość jest blisko”

· 22:30 – 23:15 – Bo życie jedno mam – blok „Sanatorium miłości”, odcinki po kolei od pierwszego sezonu (1 x 45 min)

· 23:15 – 00:45 – Wieczór z Mostowiakami – blok z odcinkami „M jak miłość”, skupionymi na relacjach Lucjana i Barbary oraz ich dzieci (2 x 45 min)

· 00:45 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Sobota – niedziela

· 06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok z odcinkami „M jak miłość”, po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

· 12:00 – 19:00 – Miłosny koktajl – różnorodny blok z losowymi odcinkami miłosnych seriali („O mnie się nie martw”, „Złotopolscy”, „Apetyt na miłość”, „Kres niewinności”, „Matki żony i kochanki”)

· 19:00 – 20:30 – Bo życie jedno mam – blok „Sanatorium miłości”, odcinki po kolei od pierwszego sezonu (2 x 45 min)

· 20:30 – 00:15 – Wieczór z Mostowiakami – blok z odcinkami „M jak miłość” skupionymi na relacjach Lucjana i Barbary oraz ich dzieci (5 x 45 min)

· 00:15 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

