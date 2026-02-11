Hit Polsatu powraca. Więcej odcinków i gra aż o 200 tysięcy

„Farma” startuje z piątą edycją, większą liczbą odcinków i zmienioną formułą gry o pieniądze. Nowe przygody uczestników widzowie zobaczą już od 16 lutego w Polsacie.

Piąta edycja „Farmy” z większym rozmachem

Nowy sezon przynosi odświeżone zasady i aż 59 odcinków. Produkcja zapowiada więcej emocji, trudniejsze zadania i dłuższy pobyt uczestników na farmie. Program pozostaje sprawdzianem sprytu, współpracy i wytrwałości, w którym warunki życia i codzienna praca szybko weryfikują charaktery.

Bez zmian pozostaje skład prowadzących. Widzów przez kolejne etapy rywalizacji poprowadzą Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka. Gospodarzami miejsca ponownie są Beata Oleszek, wprowadzająca uczestników w kulinarne realia wsi, oraz Szymon Karaś, rolnik czuwający nad codziennym funkcjonowaniem gospodarstwa i pracą w zgodzie z naturą.

Zadania z wyceną i gra o 200 tysięcy złotych

W nowej odsłonie każdy etap rywalizacji ma mieć konkretną wartość finansową. Wspólna praca uczestników przekłada się bezpośrednio na wysokość puli nagród, która może zostać podwojona i wzrosnąć do 200 tysięcy złotych.

Zwycięzca może być tylko jeden. To on — lub ona — zdobędzie tytuł „Super Farmera” albo „Super Farmerki”, legendarne złote widły oraz całą uzbieraną pulę. Twórcy zapowiadają również nowe wyzwania i jeszcze większą obecność zwierząt, które tradycyjnie są jednym z najbardziej lubianych elementów programu.

Emisja od połowy lutego

Piąty sezon „Farmy” będzie można oglądać od 16 lutego w Polsacie. Program trafi do ramówki od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30 oraz w piątki o godz. 19:55.

„Farma” to polska wersja międzynarodowego formatu reality show opartego na szwedzkim „The Farm”, emitowana w Polsacie od 2022 roku. Koncept jest prosty: grupa uczestników zamieszkuje gospodarstwo rolne pozbawione współczesnych udogodnień i żyje w warunkach przypominających początek XX wieku, wykonując prace na polu i w stajniach (opieka nad zwierzętami, uprawianie warzyw, wykonywanie zadań). Uczestnicy walczą tygodniowo o status „rolnika tygodnia”, co daje im wpływ na nominacje tych, którzy mogą opuścić farmę; kluczową rolę odgrywają także luksusowe nagrody i zadania zespołowe. Celem jest wygranie tytułu „Super Farmera” oraz głównej nagrody finansowej.

